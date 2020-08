Siempre con estilo

Usa prendas en tonos cálidos y estampado floral

“La moda no está peleada con los tiempos difíciles”, opina el diseñador yucateco Beto Wallas, quien recomienda prendas en colores cálidos como amarillo paja, rosado, azul cielo y texturas como el algodón, lino, rayón y manta durante esta temporada de verano en medio de la crisis sanitaria.

Beto Wallas comparte algunos tips “para que no pierdas el buen vestir aun en tiempos difíciles como los que estamos a travesando”.

Si estás en tu casa, “te recomiendo usar ropa súper cómoda: los colores de la temporada son los cálidos y pasteles combinados con estampados de flores y hojas”, expone el diseñador de más de 15 años de trayectoria.

Por el clima caluroso y húmedo de la zona, se recomiendan telas como algodón, lino y rayón.

Los chicos pueden usar los shorts que son súper frescos, ya sean conjuntos o combinados. “Pueden combinar estas prendas con camisa de manga corta estampada”.

Las chicas pueden optar por vestidos en las mismas texturas y colores, con cortes asimétricos, sin mangas, halter o tipo campesino.

El diseñador recuerda que en sus armarios pueden encontrar prendas que hace tiempo no usan y dar otro giro a estas con combinación con el cubre bocas.

Podemos hacer una infinidad de outfits, asegura

“Arréglate, hazte un nuevo look y cuida tu imagen aunque no salgas ya que pone en alto su autoestima”, subraya Beto Wallas.

Para salir de casa, ya sea por surtir la despensa hacer compras o simplemente ir al trabajo, opta por bermudas cómodas y camisas manga corta; “pueden ser pantalones casuales tipo urbano si es que tu trabajo lo permite”.

En cuestión de accesorios, recomienda relojes de material sintético, pulsos, dijes de cuencas de madera y otros materiales que no sean metálicos para poder limpiarlos con desinfectante.

Otro de los accesorios más importantes es el cubrebocas, “una prenda que llegó para quedarse durante un largo tiempo”. Las casas de moda más importantes en Europa y otros países ya han aplicado en pasarelas este importante accesorio que le da un toque especial a todo el conjunto.

“Se recomienda que sea lavable y de tres capas de tela; pueden ser estampados, lisos o bordados. Combínalos y arma tu ‘oufit’ de acuerdo con lo que tienes puesto”, indica el entrevistado.

El diseñador exhorta para que se queden en casa y si van a salir que tomen su distancia y que se desinfecten antes, durante y al concluir cada salida; lavar las manos y llevar gel de bolsillo, para todo momento.

Tiempos difíciles

Beto Wallas comparte que esta pandemia ha sido un tiempo difícil. “Fue como si hubiera existido un apagón total; no sabíamos qué hacer, no se movía nada, no había venta”, recuerda.

Por ello se le ocurrió hacer cubrebocas, cuyos diseñados con bordados artesanales han llegado a Estados Unidos. Sus mascarillas tienen tres capas de tela y espacio para meter un filtro. Más información del diseñador en la cuenta de Facebook Beto Wallas. —Claudia Ivonne Sierra Medina

De un vistazo

Sentirse bien

“La moda no está peleada con los tiempos difíciles. Esto llega a motivarnos más aun y ser positivos, vernos y sentirnos bien en todo momento”, considera Beto Wallas.

En oficina

Si trabajas en una oficina se recomienda optar por pantalones de vestir y camisas manga larga de algodón, lino o rayón para mantenerse fresco. Las mujeres pueden usar pantalones de vestir con caídas holgadas y vestidos que ajusten la silueta y mangas cortas.

Calzado

En cuestión de calzado, el diseñador aconseja zapatos cómodos y de preferencia cerrados tipo mocasín para poderlos desinfectar al regresar a la casa.