Siempre dice sí al Señor

Martha Lazcano Arredondo(*)

Parece que fue ayer cuando el pequeño Fermín Sosa Rodríguez acudía a la parroquia cercana a su hogar como acólito, siempre presto, contento, gustoso… Conforme creció, sentía los dictados de su corazón: “Señor, si tú me has elegido a esto, ¿quién soy yo para decirte que no?”… y se incorporó al Seminario, convirtiéndose en un amable, alegre y servicial seminarista que seguía la llamada del Señor. Un luminoso día del verano de 1998 se ordenó como sacerdote y para el otoño de 2002 recibió el título de doctor en Derecho Canónico.

A partir de enero de 2003 ingresó al Servicio diplomático de la Santa Sede, lo que lo llevó a trabajar en los rincones más disímbolos y apartados del mundo, como Serbia, Costa de Marfil, Estados Unidos… Durante estos 18 años, el trabajo ha sido arduo, la preparación continua, las labores muchas, le ha tocado trabajar cercanamente con tres Papas: Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco y al igual que María, siempre ha dicho ¡Sí!

Lo más admirable en él es que mantiene su sencillez, su calidad humana, su fraternidad y cuando regresa a casa, a su terruño querido, parece como si nunca se hubiera ido.

Ahora la demanda es mayor, ha sido nombrado nuncio apostólico en Papúa Nueva Guinea. Regresa a lugar conocido, fue el primero en el que estuvo cuando inició su servicio diplomático. En la misa de investidura episcopal decía con sencillez: “…gracias porque has visto en mí, lo que yo no he sabido ver, Señor…”

¡Gloria a Dios por monseñor Fermín Sosa Rodríguez! Nuestras oraciones lo acompañan. Estamos seguros de que la Virgen Santísima y su Divino Hijo iluminarán su camino hoy y siempre. ¡Enhorabuena!

Profesora universitaria.