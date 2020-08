Significado de los sueños según el país donde se interpretan

El significado de los sueños puede ser muy variado, de hecho, en algunos países un mismo sueño puede tener significados diferentes.

Afortunadamente, existen varias formas de saber que significa un sueño, por ejemplo, tenemos los diccionarios de sueños, siendo una herramienta perfecta para toda aquella persona que quiera conocer el significado de los mismos.

Sin embargo, no debemos olvidar que el mundo de los sueños es un lugar misterioso y en muchos casos pueden ser indescifrable. Por ello, tanto las personas o las situaciones que se nos presentan en los sueños, pueden llegar a ser más que un simple deseo profundo e insatisfecho, estas pueden representar algo más y aquí vamos a hablar un poco sobre ello.

Lo primero que tienes que saber es que este no es tema fuera de lo común, de hecho muchos neurólogos han trabajo en base a los sueños. Un ejemplo de ello es el trabajo del neurólogo Sigmund Freud, quien junto a su colaborador Carl Gustav Jung trabajaron en teorías de sueño e investigación del psicoanálisis.

De hecho, luego de varias investigaciones, llegaron a una conclusión y es que los sueños suelen revelar significados profundos y no de la forma en la que muchos pensamos. Recordemos que, por lo general, se piensa que un sueño es un deseo insatisfecho, pero la realidad va a un poco más allá, debido a que factores como las viviendas, experiencias, los deseos personales y demás juegan un papel importante en ellos.

En la actualidad, son muchas las personas que sienten fascinación por este tema y buscan una forma de explicar lo que pasa en sus sueños. Nuestra principal recomendación es ver diccionario de sueños, de este modo, podemos encontrar rápidamente el significado de nuestro sueño.

Sin embargo, también, podemos intentar dar con el significado nosotros mismos, y para ellos vamos a utilizar las claves teóricas que comparten los investigadores en este tema.

Para empezar, debemos tener en cuenta el simbolismo del sueño, de lo contrario, no vamos a poder entender qué es lo que significa el sueño para nosotros. Lo ideal sería que escribieras en un papel los elementos que recuerdes. Un ejemplo de ello es el cielo, lo cual podría estar relacionado con pájaros, el sol, avión o la lluvia. Como ves son varias cosas con la que podemos relacionar y es por ello que debemos anotarlo.

Lo segundo que debemos hacer es relacionar las imágenes del sueño con aspectos personales. Ten en cuenta que según lo mencionado por los expertos en una imagen se pueden estar representando aspectos como estado emocional, una acción o una calidad. Por ende, debes tenerlas muy en cuenta al momento de querer conocer el significado de los sueños que tienes.

Ahora viene la parte del análisis del sueño, y debemos recordar que los expertos dicen que los sueños son una expresión de cumplimiento de deseos distorsionados por la autocensura en imágenes que no tienen sentido cuando despertamos. Lo primero va a ser no interpretar el sueño basándonos únicamente en lo que vemos.

Ten en cuenta que, ver a una madre, una pareja, o un amigo en un sueño no es por sean ellos, sino que estos representan aspectos y cualidades de nosotros. Es por ello que, antes te indicamos que anotes el simbolismo de las cosas, ya que todo en tu sueño forma parte de ti, por lo que tú mejor que nadie sabrá darle un significado y comprenderlo de la mejor manera.

Debes asegurarte de darle un enfoque diferente a todo lo que pasa por tu mente mientras duermes. Dicho de otra manera, debes dejar de lado las interpretaciones simplistas, y preguntarte a ti mismo qué significa el sueño y cómo puedes interpretarlos. Como mencionamos antes, todo lo que está en tus sueños forma parte de ti, por lo que si hay alguien que puede interpretarlos ese eres tú.

Lo último que debemos hacer es concretizar y es básicamente hacer una acción que responda al mensaje que hemos logrado interpretar de los sueños que hemos analizado. Esto último va a ir conforme a lo que has soñado y a lo que has logrado deducir, por lo que no será lo mismo para todos los sueños o con todas las personas. (I.S.)