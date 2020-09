Siguen su ejemplo

Días especiales en honor a santa Teresa de Calcuta

La fiesta patronal de santa Teresa de Calcuta en la parroquia dedicada a la religiosa en Ciudad Caucel llegará a su final este fin de semana con un programa de actividades virtuales para toda la familia.

El padre Federico Noh Euán, párroco de Santa Teresa de Calcuta, recuerda que la solemnidad de la santa será mañana sábado 5 y como es tradición realizan actividades para conmemorar y recordar sus enseñanzas.

Este año el programa tuvo modificaciones debido a la pandemia, por lo que se exhortó a la feligresía a quedarse en casa y seguir las actividades desde la cuenta de Facebook: Parroquia Santa Teresa de Calcuta Ciudad Caucel.

A pesar de la contingencia sanitaria no quisieron dejar de lado esta fiesta tan importante, en donde recuerdan a la gran mujer que fue santa Teresa de Calcuta, modelo de austeridad, atención, servicio y pobreza.

Desde que comenzó la pandemia la parroquia ha repartido despensas y asistiendo a los más necesitados, siguiendo ese mismo espíritu como toda la Iglesia de Yucatán. “En estos tiempos la madre Teresa de Calcuta nos invita a buscar la mejor parte de uno mismo. A mí me parece que la Madre Teresa concibe su vida como una llamada dentro de la llamada. Primero fue religiosa de Nuestra Señora de Loreto y ahí es llamada por Dios a iniciar un nuevo proyecto que serán las Misioneras de la caridad”.

Por eso el sacerdote pidió “encontrar la llamada de Dios en este momento; no es solo que yo me ponga el cubreboca y que yo me cuide sino que tengo que cuidar a los demás. El plus que tenemos que dar es hacer más para cuidar al prójimo, dar lo mejor de nosotros”.

Actividades

El programa comenzó el 28 de agosto y concluirá este domingo 6 con el rezo del rosario a las 10 horas con la participación de las familias desde sus hogares.

Hoy viernes se rezará el rosario a las 10 a.m., habrá misa a las 7 p.m. y al concluir se realizará la procesión con la imagen en calles de Ciudad Caucel en un vehículo.

El sábado 5, el día de la solemnidad de Santa Teresa, el programa se iniciará con laudes a las 8 a.m.; continuará el rosario a las 10 a.m., misa solemne a las 12 i.m. con retransmisión a las 6 p.m. y noche bohemia a las 8 p.m.

La noche bohemia, con la participación de Trova Nova, se verá por Facebook Live con un donativo de $50. Más información en la cuenta de Facebook de la parroquia, en donde recibirán las instrucciones.

El programa llegará a su final el domingo 6 con la kermés parroquial “Quédate en casa” desde las 7 a.m. con venta de mondongo a $80. Al mediodía continuará la venta de relleno negro a $80 y pozole a $70 con servicio a domicilio en Ciudad Caucel y Caucel pueblo o con la modalidad de pasar a recoger sus pedidos en la parroquia. Donaciones y pedidos a los números telefónicos 9999-09-24-39, 9993-18-29-45, 9991 320263 y 9991-00-11-58.

La misa será transmitida a las 11 a.m.

Los recursos obtenidos de las actividades son para trabajos de construcción en capillas y la sede parroquial que aún está en proceso del proyecto arquitectónico.— Claudia Sierra Medina