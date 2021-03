Sin miedo a los retos

Beatriz Ceballos difunde la cultura maya en Canadá

La vida es impredecible, paradójicamente la muerte es lo único cierto en ella, pero nadie ni nada puede presagiar lo que nos tiene deparado. Nada más cierto que el pasado, desconcertante como el presente y enigmático como el futuro. Para mí la metáfora del libro de la vida, es la que mejor describe la existencia humana. Metafóricamente al nacer, nuestros padres ponen ante nosotros, el papel, la pluma y el tintero, y en un principio a trazos abstractos que sólo nosotros comprendemos y más adelante en palabras y conceptos, alimentados en el ejercicio de la introspectiva, la filosofía y el entendimiento de lo que somos y sucede a nuestro alrededor, nuestra interrelación con otros seres y el despertar de nuestras pasiones, vamos escribiendo nuestra personal y particular historia como si se tratara de un libro, en el que día a día se escribe una página de nuestra existencia, un libro que tiene por título nuestro nombre y cuyo final aun no escribimos pero que, cabría la posibilidad, podría leerse en la brevedad del epitafio de nuestra tumba.

Si a Beatriz Ceballos Poot, hace años cuando cursaba la secundaria en la Federal Número 3 “Ermilo Abreu Gómez” de Mérida, un viajero en el tiempo le hubiera dicho que su futuro se labraría no en las cálidas tierras del Mayab sino en las frías regiones de Canadá llevando el legado de la milenaria cultura maya, su pasión por la educación y sus ganas de triunfar a estas latitudes del continente, quizá no lo hubiera creído.

Que lejos estaba esta adolescente de singular alegría, gratamente recordada por representar en el auditorio de la escuela un fragmento de “Señoritas a Disgusto” de Antonio González Caballero, que la vida le tenía reservado algo especial, diferente y esperanzador.

Y es que la vida en muchas ocasiones nos pone ante encrucijadas, momentos que nos hacen dar un golpe de timón, instantes en donde cambiar, corregir o rectificar es el detonante que nos devuelve el sentido de la felicidad y la cordura. De la vida, al momento, nunca sabrás qué o quién, a veces en un afán destructivo o un instante de soberbia, te hará el favor de darte la llave del triunfo, y así sucedió con Beatriz Ceballos.

A principios de este mes, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la Embajada de México en Canadá otorgó el reconocimiento especial “Diálogo Comunitario: Dedicado a la mujer mexicana en Canadá” a la maestra yucateca Beatriz Ceballos Poot que por 18 años ha radicado en esta nación y que a través de la Historia, la tradición, la cultura y la gastronomía mexicana, pero en particular de la yucateca, ha contribuido a la enseñanza del idioma español y a la divulgación de las raíces ancestrales de los hijos de migrantes que viven ahí.

En una reseña el consulado mexicano en Canadá señala que “Conscientes de que la educación es un eje de integración y construcción de identidad en el desarrollo comunitario, hoy reconocemos la labor de la Profesora Beatriz Ceballos, por su labor en la enseñanza del español a través de la cultura y tradiciones mexicanas”.

“El idioma español y el amor por México son su inspiración en su trabajo como maestra de español de primaria y secundaria en la Escuela Polivalente “Le Carrefour” en Gatineau y en el “Centre d’Éducation des Adults”, desde donde busca transmitir y trascender la cultura mexicana a la comunidad francófona”.

Originaria de Mérida, Yucatán y orgullosa de sus raíces, destacan además sus cualidades gastronómicas, por lo que dedica parte de su vida profesional a preparar exquisitos platillos típicos de la cocina yucateca.

Entrevistada vía telefónica, la maestra Beatriz Ceballos, de 48 años de edad, dijo sentirse muy honrada al recibir esta distinción por parte de la representación consular de nuestro país en Canadá, distinción que, dijo, le estimula para continuar dando lo mejor de sí para divulgar la tradición cultural, artística y gastronómica de México y de Yucatán en una comunidad que reconoce, valora y celebra la identidad mexicana y yucateca a medida que la va conociendo.

Ella reside en la provincia de Quebec, en el lado francés, lugar en el que el español es la tercera lengua oficial.

Decisión importante

A una temperatura de -5 grados (al momento de la entrevista), Beatriz Ceballos comentó que haber salido de Yucatán fue una decisión muy difícil e importante en su vida, era la oportunidad de alcanzar grandes metas y estaba dispuesta a pagar el sacrificio de vivir en un lugar distinto, diferente y aprender una lengua nueva como era el francés.

“Yo creo que adaptarse es un proceso que demanda grandes sacrificios porque todo es nuevo, hay que lucharlo, ser perseverante y yo sentía que para alcanzar mis metas era necesario luchar todos los días, levantarse de las caídas y aprender a vivir como se vive en la comunidad pero sin dejar de ser tú misma, con tu identidad, tu cultura, tradiciones, valores y todo aquello que te hace yucateca”, compartió.

Haciendo un poco de historia, al concluir la preparatoria, Beatriz Ceballos optó por estudiar la carrera de Administración de empresas en el ITM, donde conoció a quien sería su pareja y padre de su primera hija. Sin embargo, por diversas circunstancias abandonó la escuela al cabo del primer semestre, al parecer la carrera no era lo esperado. Optó entonces por estudiar inglés en el Instituto Benjamín Franklin de Yucatán, A.C., de donde logró el grado de instructora, mismo que le sirvió para obtener una plaza para enseñar inglés en el sistema Conalep.

Ya en espera de su primera hija, su pareja le dijo algo que le marcaría de por vida: “Esta persona me dijo un día, ¿te has puesto a pensar qué va a responder tu hija cuando le pregunten ¿Quiénes son sus padres? Ella va a responder que su papá es un profesionista y mi madre no es nada”. “Ese fue un momento muy duro para mí, me dolió porque esta persona me hizo sentir menos”, relató y fue en ese instante que dio el golpe de timón en su vida.

“En ese momento sentí que tenían que cambiar las cosas y aun con mi embarazo comencé a estudiar en la Escuela Normal Superior y pude terminar el primer semestre con uno de los promedios más altos, pero la llegada de mi hija me impidió continuar, tuvo que pasar un tiempo para que yo retomara los estudios egresando en 2001 con el mejor promedio de la generación de la licenciatura en Educación Media en el área de lengua extranjera (inglés) con 94.75”.

Este logro le abrió las puertas a Beatriz a grandes cosas, por ejemplo el Conalep le brindó la oportunidad de estudiar becada unos meses en Canadá con miras a perfeccionar su inglés. Ese primer acercamiento a la nación de la hoja de maple y la comunidad latina de la misma fue lo que despertó su interés por vivir ahí, así que cuando se dieron las condiciones, a partir de 2003, no lo dudó.

Para entonces Beatriz ya había pasado por el amargo trago de la separación con el padre de su primera hija; en Canadá conocería a otra persona con quien reinició su vida y de esa relación nació su segunda hija.

Cargos

La maestra Ceballos Poot fue presidenta de la Asociación Cultural Mexicano-canadiense de Ottawa-Gatineau, desplegando un importante esfuerzo de integración y promoción de los valores comunitarios. También trabajó en la escuela comunitaria para impartir clases de español e historia de México a niños y adolescentes, hijos de padres mexicanos nacidos en el extranjero. Las clases de español las fue dando primero a preescolares, años más tarde pasó a instruir a alumnos de secundaria.

“No solo se trata de enseñar el español, también hay que divulgar la tradición cultural de nuestro país y en particular de Yucatán, y creo que eso ha sido muy importante dentro del proceso porque los chicos y la comunidad disfrutan de las cosas tan diferentes que les brinda lo yucateco: baile, música, folclor, artesanías, costumbres, gastronomía; con el apoyo de la embajada mexicana en Canadá tenemos acceso a diversos recursos para la divulgación de la identidad mexicana”.

“A mí me gusta compartir lo yucateco, hemos organizado el Janal Pixan, la vaquería regional, hemos cocinado comida yucateca y mexicana, aprendemos a elaborar piñatas, hablamos de tradiciones, costumbres, leyendas, todo esto le aporta a todos algo más y lo mejor es que no solo lo aprenden los hijos de migrantes sino la colectividad en general”.

Beatriz Ceballos es una luchadora empedernida, una mujer con dos hijas que se abrió paso con esfuerzo y sacrificio, nada se le ha dado fácil. Reconoció que el respeto y la educación han sido factores determinantes en su empoderamiento como mujer y como yucateca.

“Canadá es un país que abrió las puertas y las oportunidades, es una nación con educación y un sentido muy estricto del respeto, donde hombres y mujeres tiene las mismas oportunidades. Aquí no he sentido que se me discrimine o explote por mi condición de mujer”, indicó.

“Yo si le diría a las mujeres como consejo que se preparen, estudien, se exijan más de sí mismas y persigan sus sueños, no permitan que se les haga menos por el hecho de ser mujer, una vale por lo que sabe y demuestra y una sociedad educada en el respeto y la equidad brinda condiciones para un desarrollo pleno. No hay que tener miedo, los límites y las barreras son las que uno mismo se fija”, finalizó.— Emanuel Rincón Becerra

