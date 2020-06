Sin peregrinación a la Basílica por la Misa del Yucateco

“La peregrinación de los yucatecos a la Basílica de Guadalupe es una de las actividades masivas que este año canceló la Arquidiócesis de Yucatán”, informó el presbítero Jorge Martínez Ruz, vocero de la Arquidiócesis.

La tradicional Misa del Yucateco, que se celebra el 12 de julio, congrega a miles de yucatecos, pero debido a la pandemia del Covid-19, se tomó la decisión de cancelar la peregrinación, pero la misa será transmitida en los medios de comunicación.

“No se ha confirmado si el arzobispo de Yucatán, monseñor Gustavo Rodríguez Vega, presidirá la misa en la Basílica”, añadió.

Como hemos informado, con el objetivo de contener los contagios del coronavirus, los municipios de Tekom y Tixcacalcupul suspendieron “todas las fiestas patronales de aquí a enero de 2021” incluidas “las antorchas a la Virgen de Guadalupe” y a los Santos Reyes y “todo evento y fiesta social que implique aglomeración de personas”, excepto los que se efectúen en el templo parroquial previo compromiso de que “el solicitante no realizará ningún convivio”.

Las autoridades de los municipios coinciden en que aún se vive una etapa muy difícil por el número de contagios de Covid-19.

Al respecto, el presbítero Jorge Martínez opinó que “en las celebraciones de fiestas patronales, cada parroquia deberá organizarse con sus autoridades municipales porque cada realidad es distinta”.

Subrayó que las medidas de precaución “no son generalizadas sino son casos particulares por municipio; hasta ahora, las decisiones tomadas en Tekom y Tixcacalcupul son las primeras que se han dado a conocer sobre este tema”.

Cada municipio tiene actividades, fiestas y ferias en diferentes épocas del año y “los que tienen actividades durante este tiempo de precaución, es entendible que comiencen a posponer las celebraciones en coordinación con las autoridades municipales”. Consideró que otros municipios “están esperando un poco más para ver cómo evoluciona el pico de la pandemia”.

Lineamientos

El padre Martínez recordó que hay dos referencias sobre la “nueva realidad” para los templos, una es el documento de la Conferencia del Episcopado Mexicano y la otra es el gobierno del Estado.

Por el momento, se tiene la orden de no convocar a la gente, no hacer procesiones y no tener eventos masivos. Cuando los templos abran las puertas, se pide que la ocupación sea del 40% y, si se tiene las instalaciones adecuadas, que la actividad sea al aire libre. “Por ahora no se pueden hacer celebraciones porque no ha llegado la tercera ola de la reactivación, que contempla la actividad religiosa”.

Añadió que el Gobierno dará a conocer las normativas conforme vaya pasando el tiempo.

Si bien el gobierno está siguiendo la directiva federal, enfatizó que “como estado tenemos nuestra propia autonomía que va ir marcando qué tipo de actividades podemos tener y las que no; en el caso de las parroquias de Mérida seguimos con las actividades suspendidas”.

“Tenemos los protocolos de acción pero estamos esperando a que llegue la tercera ola o que se nos de alguna otra indicación”.

Adelantó que cuando se permita la reactivación del culto, no se harán actividades masivas. “Por ejemplo, si hay una fiesta patronal, no se puede congregar a un gran número de fieles sino que hay que buscar otra manera de celebrarlo, ya sea que se transmita la misa o que el santo recorra las calles con un vehículo, como se hizo para la fiesta de Corpus Christi”.— Claudia Ivonne Sierra Medina

Cancelaciones

El presbítero Jorge Martínez Ruz, vocero de la Arquidiócesis, indicó que se ha dado a conocer la cancelación de eventos de diversa índole que se realizarían a lo largo del año, y la Iglesia no es la excepción. Las cancelaciones “se hacen sabiendo que estas actividades reúnen a gran cantidad de personas, lo que podría ser un foco de contagio”, reflexionó.