Sin trabas para alcanzar metas

Los valores que se enseñan en casa, pilares de vida

El Día Internacional de la Mujer debe servir para hacer conciencia en la población femenina de que es valiosa, tiene los mismos derechos y capacidades que el varón y que puede lograr todos sus objetivos, asegura la doctora María Elena González Álvarez, presidenta del Colegio de Médicos de Yucatán, organización que agrupa a 34 asociaciones y colegios de especialistas.

Asimismo, esa fecha, que se conmemora el 8 de marzo, es “un homenaje para las mujeres que tenemos hijos, estudiamos, trabajamos y nos damos un tiempo hasta para cuidarnos a nosotras mismas”, expone la especialista en Ginecología, jubilada de la Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social, y quien en la actualidad ejerce en práctica privada.

La doctora González Álvarez, quien ha sido asimismo presidenta y vicepresidenta de asociaciones médicas, responde a preguntas del Diario de Yucatán sobre la próxima efeméride:

¿Cómo se ha abierto paso para destacar en su área?

Por los valores morales inculcados por mis padres, porque la base de la sociedad es la familia. Me enseñaron que el estudio, el trabajo y la armonía en la convivencia social, con respeto y dedicación, son la clave del éxito. Debo agradecer mucho. Todos los retos que se nos presenten debemos afrontarlos con tenacidad y fe, nunca bajar la guardia. La salud física, mental y social es primordial. Somos vulnerables todos, pero debemos conocernos, aceptarnos y amarnos, de esa manera podremos reflejar y dar amor y salud a los que nos rodean. Es el ejemplo de mis papás.

¿Qué trabas ha encontrado para estudiar y desempeñar su profesión?

No he tenido trabas, la verdad. He tenido siempre el apoyo de mi familia en la toma de todas mis decisiones y siempre busco mi superación. Entonces mi única traba sería yo y no me la permito tener. Siempre lucho y defiendo mis derechos, no dejo que me falten al respeto; a veces incluso puedo caer un poco mal, pero soy así.

¿Ha vivido discriminación por ser mujer?

Lamentablemente, sí me lo han intentado hacer, porque piensan que las mujeres somos seres débiles; pero se llevan la sorpresa porque desde mi infancia me enseñaron la igualdad de género, la dignidad, el respeto a mí misma y a los demás, y que ambos géneros tenemos los mismos derechos. No podemos dejarnos.

¿Ha sido víctima de abuso por ser mujer?

Lo intentaron en una ocasión, lo enfrenté y luego lo platiqué con esa persona.

¿Qué hizo para superarlo?

Lo traté de superar, buscar la paz mental y seguir estudiando, porque eso no iba a impedirme continuar con mis planes. He dicho que la única traba sería yo misma y no me permito serlo. No iba a destruir mi residencia (de médica), así que lo enfrenté y hasta lo perdoné.

¿Qué recomendaría a la mujer y el hombre para acabar el machismo?

A las mujeres les digo que se amen, son valiosas, luchen por sus derechos; sí se puede. Que respeten y se den a respetar. Felicito a los hombres que admiran y respetan a las mujeres, no todos son malos. Y los que no lo hacen, que se ubiquen, el machismo solo los llevará al sufrimiento porque cada día más mujeres nos sabemos defender. Para ambos géneros el consejo es que enseñen a sus hijos valores morales, porque eso es lo que ha faltado en esta sociedad; que se esmeren por enseñárselos a sus hijos desde la cuna porque solo así vamos a avanzar.— Claudia Sierra Medina