“Sinfonía de color” en el aeropuerto

Música, infancia y Yucatán, temas de una muestra

La exposición “Sinfonía de color”, que desde ayer y hasta el 10 de septiembre próximo se presentará en el Aeropuerto Internacional “Manuel Crescencio Rejón” de Mérida, es motivo de gran satisfacción para su creadora, Marta Domínguez Menéndez, pues el colorido y la temática de su obra han despertado la curiosidad de visitantes nacionales y extranjeros que a diario hacen uso de la terminal aérea.

La fusión de colores plasma tanto instantes de la música como exponentes de este arte, entre ellos Freddie Mercury; instrumentos, notas y pentagramas, pero también la alegría de la niñez, la belleza de la naturaleza, la pasión por el deporte y el encanto de aves y personajes del paisaje yucateco.

“Estoy muy contenta de poder presentar esta exposición individual, en la cual se incluyen lo mismo obras recién realizadas que aquéllas que tienen dos años desde que las terminé”, explica la expositora.

“Éste es un sitio muy concurrido por público local, nacional y extranjero, así que estoy muy agradecida de que me permitan presentar los cuadros, algunos de los cuales ya fueron adquiridos”, revela.

Marta comenzó sus estudios de artes plásticas a los 10 años de edad en los talleres de la maestra Sandra Nikolai. Desde hace 15 años está dedicada en cuerpo y alma a la creación visual.

“Empecé muy pequeña con la maestra Sandra, y anualmente realizábamos exposiciones, posteriormente estudié Diseño Gráfico. He realizado varias colaboraciones para Impulso Universitario y me han invitado a exposiciones colectivas con fines altruistas que me han permitido seguir aprendiendo y disfrutar nuevas experiencias durante más de 15 años”, declara.

Un mes para verla

La muestra, que, como ya informamos, permanecerá instalada hasta el 10 de septiembre en la galería del aeropuerto —ubicada en la planta baja—, la conforman trabajos en diferentes técnicas, entre ellas óleo, acuarela y acrílico. “Actualmente puedo definir mi estilo como figurativo y expresionista, para mí es muy importante que la obra tenga mucho movimiento”, subraya Marta.

En respeto a los protocolos sanitarios implementados en la terminal aérea, no hubo ceremonia de inauguración de la muestra o corte de listón, simplemente se le declaró abierta. Fungieron como testigos David Scholz, gerente de proyectos de la Dirección de Aeropuertos Regionales; Camerino Márquez Moller, jefe de seguridad, y Martha Ojeda Pérez, asistente de dirección.

Más tarde, el director del aeropuerto, Héctor Navarrete Muñoz, en un mensaje de vídeo agradeció a la expositora por compartir sus cuadros, que, a pesar de la pandemia, dan la oportunidad de conocer su sensibilidad a través de coloridas creaciones, impactando en el ánimo de quienes salen a su paso por las puertas de llegada.— Emanuel Rincón Becerra