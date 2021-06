María Dueñas se tomó diez años para volver a ella

Algunas historias, luego de terminar de leerlas y cerrar el libro, nos mantienen indiferentes o simplemente no nos cambian el panorama. Sin embargo, hay otras que transforman y marcan nuestras vidas de tal manera que una década después, cuando te enteras que la historia continuará, te emocionas y devoras la obra con el deseo de que no termine con la última página.

Y este sentimiento no solo envuelve a sus lectores sino también a su creadora, quien se involucra de tal manera con la protagonista que se vuelve una parte de sí, muy difícil de desprender.

Esto es lo que sucede con “Sira” (Planeta, 2021), personaje que conquistara a todos a través de las páginas de la novela “El tiempo entre costuras” con su inocencia y mensajes clandestinos a más de cinco millones de lectores, y que ahora vuelve más madura y con mucho que compartir de la mano de su autora, María Dueñas.

La doctora en Filología Inglesa no cabe de felicidad con el lanzamiento de la que es su quinta novela, y para ello se reunió a través de la plataforma Zoom con representantes de medios de comunicación de Latinoamérica, a los que habló de su obra, que tiene tiraje inicial de medio millón de ejemplares para España y América Latina.

Jerusalén, Londres, Madrid y Tánger son los escenarios de la novela que arranca al finalizar la Segunda Guerra Mundial y en la cual la protagonista afrontará desgarros y reencuentros, cometidos arriesgados, hondos sentimientos y la experiencia de la maternidad.

“La pandemia del Covid-19 nos ha permitido a las personas involucradas en el medio editorial (tanto escritores como editorialistas y lectores) acercarnos más a los libros y hacernos el encierro más llevadero”, dice.

Es imposible que no se le pregunte la diferencia entre las dos Siras de sus novelas, y si cambió la protagonista de alguna manera. “Por supuesto que es muy distinta, aunque conserva su carisma, alma, personalidad y encanto. Pero también ha evolucionado, porque pasó de ser esa costurera inocente e incauta, que vivía bajo el ala de su madre y dejarse engañar, a tener la carga y responsabilidad de ser madre, una mujer con nuevas prioridades y responsabilidades, que pisa firme en busca de un mejor futuro”, señala la también autora de la novela “Las hijas del capitán”.

Una década tuvieron que esperar los lectores para saber qué pasaba con Sira luego de la última página de “El tiempo entre costuras” y María Dueñas no duda en explicar el porqué.

“El año 2009 fue muy intenso para Sira. Primero la promoción y aceptación en España, el salto a Latinoamérica y darla a conocer país por país; luego las traducciones y hasta series en plataformas. Después de eso necesitábamos un descanso y crear una distancia entre ambas”, dice con amplia sonrisa instalada en un rincón de su casa y dispuesta a contestar todas las preguntas.

El trato a los representantes de los medios demuestra algo que siempre se le ha elogiado: la fama adquirida con “El tiempo entre costuras” no la hacen traicionar a los lectores, libreros ni grupos editoriales. “Tengo las mismas ganas de seducir a los lectores. La fama no frena ese sentir, sino que lo estimula. Siento que no he cambiado la manera de abordar la escritura, aunque ya estoy más enterada de cómo funciona toda la maquinaria editorial y lo que se vive para que un libro salga a la venta”.

Para María Dueñas escribir no es arrancar con una frase en el capítulo uno de una novela… “significa conocer gente, escuchar música, visitar lugares”.

“Es un proyecto en el que se reúnen unas palabras con otras, utilizo fuentes de todo tipo para enriquecer mis historias, leo todo tipo de novelas, mucho material, situaciones anecdóticas de la época en que se desarrolla mi historia (como notas de prensa, menús de restaurantes). Todo es valioso para enriquecer la historia”, detalla.

“Me queda claro que el lector, sin importar su edad, lo que no quiere en una novela son datos austeros o teoría, y que los momentos históricos trascendentales se den como coyunturas, pero diluidos para no entorpecer la historia y trama, ni recargar a los personajes”.

En familia

La autora recuerda que comenzó a escribir “Sira” poco antes de que estallara la pandemia, ignorante de lo que iba a pasar. La crisis sanitaria le hizo decidir mandar a buscar a sus hijos para que pasaran ese tiempo juntos y ella viviera el encierro en familia y dedicada a escribir la novela, sin distracciones. “Intenté usar la novela como un refugio para mantenerme ilusionada, porque para mí escribir es emocionante, una manera de ir de un lado a otro sin moverte de donde estas físicamente”.

¿Su mayor reto ahora? Escribir más en la pandemia que aún sigue, disfrutar de su familia y no pensar si Sira tendrá continuación o habrá serie en una plataforma. “Eso ya lo veremos conforme se dé la respuesta de los lectores a esta novela. No me gusta correr, son tiempos en los que hay que vivir el hoy y saborearlos al máximo”.— Renata Marrufo Montañez @RenataMarrufo

Influencias

María Dueñas es incapaz de nombrar a un solo autor cuando le preguntan por sus mayores influencias en la literatura.

Lectora constante

“Me cuesta trabajo dar nombres concretos, son muchos años como lectora constante de páginas de la literatura española, inglesa, norteamericana y el boom latinoamericano… todo me impulsa y hace escribir de forma intuitiva”.

Personajes valientes

Reconoce que la pandemia le trajo muchas inseguridades y dudas, pero en su proceso de escritura crea personajes que le inspiran a tener coraje y se levantan de cualquier caída.

Emoción

“Me gusta que mis personajes creen empatía con los lectores. No me gustan los héroes, sino que al conocerlos uno se emocione y los mantenga cerca, como Sira, que es una mujer que resiste”, explica.