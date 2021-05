¿Sirven de algo las mini bodegas o no valen la pena?

Las mini bodegas en la actualidad son un servicio que esta creciendo mucho en México, principalmente en las ciudades grandes ya que ofrecen una opción para almacenar desde muebles, decoración de temporada, artículos del hogar o cualquier cosa que te este ocupando un lugar y quieras liberar. Muchas personas cuando se retiran o se casan sus hijos, rentan una casa más chica o un departamento lo cual es menos recomendable ya que si bien no tienes el riesgo de que se dañen tus pertenencias por estar a la intemperie, el riesgo de robo sigue presente, y es por eso que las mini bodegas (en “mini bodegas” va el enlace https://g-storage.mx/ ) están teniendo un repunte como una opción segura de almacenaje y resguardo. Proporcionan seguridad las 24 horas, cámaras de vigilancia monitoreadas permanentemente, perímetros seguros, solo tus conservas los candados de tu mini bodega, etc.

Las rentas de mini bodegas pueden ser desde un mes y generalmente las empresas pueden tener ofertas por contratar su servicio, aunque no es lo único a considerar cuando decides rentar una mini bodega, lo recomendable es evaluar la relación que tiene el costo ya sea con promoción o sin ella con los beneficios que te ofrecen ya que no todas manejan los mismos protocolos, tanto de atención a clientes, servicio, seguridad y acceso e incluso la ubicación es otro punto importante a considerar ya que además de la comodidad para tu traslado, también tiene que ver mucho con la seguridad de sus instalaciones. Unas instalaciones en lugares transitados son menos susceptibles a incidentes de seguridad.

Como empresa también es recomendable el uso de este servicio ya que es una forma de tener en un lugar seguro archivos y documentos que no deben ser destruidos, mercancía que puedas distribuir de ese punto y que libere espacio en tu negocio, maquinaria que necesites esporádicamente, mobiliario que no necesites por el momento, pero no te quieras desprender de el para su posible uso a futuro, etc.

Estas son solo algunas razones para rentar una mini bodega y almacenar en ella, no son los únicos rubros o circunstancias en las que se recomienda ya que obviamente cada persona o empresa puede considerar el uso que mejor se acomode para ellos, pero en cuanto a recomendación es la mejor opción para conservar tanto pertenencias por valor sentimental o monetario como mercancía o lo que se te ocurra y tenerlo siempre seguro.

(I.S.)