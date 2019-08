Snapchat de usuarios se convierten en arte en el Museo de Los Ángeles

Los Ángeles.— Seguramente de los millones de usuarios de Snapchat ninguno podrían imaginarse que sus vídeos compartidos en la red social se convertirían en arte y llegarían a exponerse, hasta que el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA) inauguró una exhibición con las “stories” de la popular aplicación móvil.

No hay nada de particular en los breves clips de vídeo que componen la muestra de LACMA inaugurada esta semana, más allá de personas paseando a sus mascotas, gente en la cocina friendo patatas, haciendo flexiones o tocando la flauta, pero las instalaciones que el artista Christian Marclay ha diseñado a partir de las imágenes dan una función completamente nueva a la plataforma.

Quizás la más sorprendente para el espectador sea la habitación, de ambiente distópico, en la que cuelgan decenas de dispositivos móviles que proyectan en sus pantallas el mensaje “Háblame, Cántame” y que, en cuanto escuchan una palabra, se iluminan con imágenes de otras personas emitiendo ese mismo sonido en Snapchat.

No Ferris wheel or pop up this year. They have an art exhibit collab with Snap x Christian Marclay sound stories which is open to the public. pic.twitter.com/G1YZDCAF8x

Marclay, es un artista suizo-estadounidense que no usa ninguna red social -“apenas tengo tiempo de gestionar el correo electrónico como para ponerme con ello”, justifica-, decidió que el centro de su exposición sería el sonido que acompaña a las imágenes, ya que la mayor parte de las veces pasa desapercibido.

Para Marclay, las aplicaciones de nuestros teléfonos móviles, como Snapchat, están diseñadas para dar protagonismo a la imagen -“las abres y lo primero que encienden es la cámara, que ocupa toda la pantalla”- , lo que provoca que olvidemos otros sentidos y otras percepciones igual de importantes.

From my visit to @lacma. This is one of several recent installations by Christian Marclay, presented collectively as Sound Stories. This is a couple dozen iPhones suspended from the ceiling, each with software that analyzes your voice to match it with Snapchat video snippets. pic.twitter.com/2Ll3TEyTgM