Sofía Aragón da sus primeras declaraciones en México

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Para la segunda finalista del certamen Miss Universo, Sofía Aragón, este es el siglo de la mujer.

“Es el siglo en el que la mujer demuestra que no tenemos que encajar en un estereotipo estipulado por la sociedad y eso es lo más importante para mí: demostrar que yo puedo sonreír como yo quiera y usar el maquillaje que yo quiera porque a mí me gusta y me hace feliz“, dijo Sofía Aragón a su llegada a México la noche de este lunes.

La jalisciense hizo historia este fin de semana al colarse entre las tres finalistas del concurso en el que reinaron mensajes de empoderamiento femenino, racismo y liderazgo.

Sofía Aragón dijo que Miss universo no está buscando un estereotipo de belleza sino mujeres reales, auténticas y que tengan una misión de vida y un compromiso social.

“Me parece maravilloso que plataformas tan importantes de liderazgo femenino a nivel internacional puedan demostrar ese progreso social que hemos tenido como mujeres; demostrando que somos un ser muy completo con mucho que aportar, con talento y que no venimos al mundo a ser adorno“.

Sofía llegó a México acompañada por su mentora Lupita Jones y fue recibida en el Aeropuerto por algunos de sus seguidores.

La joven ganó el certamen Mexicana Universal el pasado mes de junio por lo que fue la representante de México para Miss Universo; la sudafricana Zozibini Tunzi se llevó la corona.

“Sofía hizo un papel impecable, sumamente poderoso representando a la mujer mexicana con mensajes muy contundentes, muy claros de lo que la mujer mexicana debe proyectar a nivel internacional“, comentó Lupita Jones.

“Esta plataforma me dio la oportunidad de levantar la voz para millones de personas en pro de la causa de la lucha por la vida“, compartió.

Sofía Aragón quien agradeció las muestras de apoyo recibidas en redes sociales y se dijo orgullosa de unir a México.“Me siento acompañada, respaldada, es un país de guerreros muy unidos”.

Reveló que en sus próximos proyectos está un tercer libro y su primera película.

📷🎙🎬 | Sofía Aragón, Miss Universo México 2019, regresó a nuestro país después del famoso certamen de belleza. Ella nos platica su experiencia.

#TrasLosFamosos con @MaguichaDoria en #TelediarioEnEl6 | 👇 https://t.co/pnuX2PK3Ln pic.twitter.com/2EXMHjKq7I — Telediario Mx (@telediario) December 10, 2019

