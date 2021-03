Solidaridad en sus bordados

María Fernanda decide emprender en la pandemia

María Fernanda Montañez Raz encontró en el bordado una forma de ocupar su tiempo y expresar ideas, pero también descubrió la solidaridad de otras mujeres tanto dentro como fuera de su familia.

Fue durante la pandemia cuando la joven creó el emprendimiento Zar Bordando Ideas, a raíz de que se fue a vivir con su abuelita para poder cuidarla y atenderla, ya que es una persona en edad de riesgo.

El tiempo le sobraba, pues solo tenía dos horas de clase virtual por las tardes, y sintió la necesidad de hacer algo para ocuparse.

Vio en Pinterest e Instagram algunos bordados de camisetas y gorras que le gustaron y sintió que podía hacer algo similar, de modo que decidió intentarlo, no con la idea de hacer negocio, sino de crear algo para ella.

Su abuelita, Tomasita Raz Santos, le enseñó algunas puntadas y así hizo su primer bordado que fue el de una niña en una barca.

Compartió la imagen del trabajo terminado en sus redes sociales y los elogios llegaron por parte de amigos y familiares.

El deseo de plasmar sus ideas en imágenes y compartir su trabajo con más personas fue lo que la llevó a crear Zar, con la apertura de crear también cosas a partir de las ideas de otras personas: sus clientes.

Ahora, María Fernanda elabora sudaderas, gorras, camisetas y aros interactivos y flotantes, entre otros artículos, con bordados a mano basados en las ideas propuestas por el cliente.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se conmemoró el 8 de marzo pasado, esta joven emprendedora nos comparte algunos puntos de vista sobre ser mujer y cómo ha logrado salir adelante:

¿Cómo te has abierto paso para destacar en tu área?

Definí desde el inicio la identidad de la empresa Zar, para que las personas vieran que no se trata de algo que se hace en serie o en lote, sino que se trata de crear algo original con las ideas que cada quien trae y con las que se puedan sentir identificados.

También creé una buena imagen, cuidando los colores de la marca, y por supuesto, con mucho apoyo de mis amigos y familia.

Asimismo, muchas amigas me han ayudado, al mostrarme técnicas para lograr mejores resultados, dejando de lado la idea de que puedo ser una competencia para ellas.

¿Qué trabas has encontrado para estudiar y desempeñar tu labor?

He encontrado muchas trabas, pues cuando inicié estaba de vacaciones y tenía mucho tiempo libre, pero comenzaron mis clases de la universidad (cursa el sexto semestre de la Licenciatura en Comercio Internacional) y me lleva mucho tiempo la escuela, pues tengo clases entre 6 y 7 horas al día.

Lo principal ha sido aprender a distribuir mi tiempo para que no afecte mi desempeño escolar, porque me gusta cumplir, tengo un buen promedio, de 92, y busco mantenerlo, por lo que mi mayor reto hasta ahora es saber distribuir mis tiempos y seguir aprendiendo.

¿Has sido discriminada por ser mujer?

Con el emprendimiento de Zar no he sufrido discriminación, la aceptación es buena entre hombres y mujeres.

Creo que sí, en alguna etapa de la vida he sufrido discriminación, tal vez por no poder realizar algún trabajo, por ejemplo, me gustan mucho las matemáticas y a veces me cuestionan que sepa algo sobre el tema solo por ser mujer.

¿Ha sido víctima de abuso por ser mujer?

No, aunque sí he sido víctima de comentarios ofensivos en la calle y me han dicho groserías por usar una falda corta o por mi forma de vestir.

¿Puedes dar algunas recomendaciones a la mujer y al hombre de hoy para terminar con las prácticas machistas?

Todo esto se trabaja y arregla desde la casa, desde la educación. Es importante educar a los hombres y las mujeres de las nuevas generaciones, y si es posible los que ya están grandes, para que entiendan que la violencia de género es algo real que afecta a muchas personas, y no sufrirla no significa que no pasa.

Creo que se debe educar para empatizar y para que sepan que no hay algo establecido, no por ser hombre tienen que comprarte un coche o por ser mujer una muñeca, los colores no tienen género, nada tiene género. Lo que te gusta y con lo que te identificas está bien hacerlo, intentarlo, probarlo, ponértelo.

Hay que tener la mente abierta, respetar otras opiniones, saber que lo que uno tiene en la cabeza no es la verdad absoluta, escuchar y aprender cada día.

El trabajo de María Fernanda se puede encontrar en Instagram como @zar__mx o @fer_razmont.— IRIS CEBALLOS ALVARADO