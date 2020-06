Soltar su mano frente al portón

Semana del Seminario

Alma Rosa Angulo y Angulo(*)

Hace casi 20 años, cuando Héctor estaba terminando la preparatoria le pregunté qué carrera había pensado estudiar. Me respondió “Voy a presentar en la Facultad de Derecho”. Sus hermanos le dijeron bromeando: “¡Licenciado!”. Recuerdo que no hizo mucho caso al comentario.

Cuando terminó su preparatoria, fuimos dos meses de vacaciones a la playa y al regresar a la casa caí en la cuenta que Héctor nunca fue a sus cursos propedéuticos. Al presentar el examen del Ceneval no entró a la universidad, pero me comentó que estudiaría un año inglés “y lo pensaría mejor”.

Un día le pidió a su papá 50 pesos porque vio en las puertas de la parroquia un cartel con la invitación a un retiro. Notamos que comenzó a ir cada mes y a fin de semestre nos comunicó que entraría al Curso Introductorio en el Seminario.

Y el día llegó...

Llegó el 29 de agosto de 1999, su papá y una servidora lo llevamos al Seminario. En el camino no dejé de hablar, estaba muy contenta; pero cuando nos acercábamos más y más al Seminario, recuerdo que quedé callada, pensativa; vi ese portón negro, parecía una noche oscura, una calle triste y silenciosa. Llegamos temprano, creo que fuimos los primeros y había mucha quietud.

De repente se me quitó la mudez y me sentí fuerte. Su papá lo ayudó a bajar la maleta y veíamos que llegaban otros jóvenes que ingresarían y había una alegría, misma que nosotros también sentíamos porque sabíamos que lo estábamos dejando en un lugar donde habría una oportunidad de pensar sobre su vida.

Yo me sentía muy feliz. No se acababan los consejos cuando lo dejamos en ese portón negro.

Cuando comenzamos a encaminarnos a casa, lloré como una Magdalena, incluso llegué a sentir mucha vergüenza porque no podía dejar de llorar, y eso que no soy una persona que suela llorar. Me hice mil preguntas y le pedí perdón a Dios por haberme comportado así con tantas lágrimas.

Al domingo siguiente, en la misa me vio el padre Jorge Laviada Molina —quien nos conocía— y me preguntó cómo estaba. Me acuerdo de su mirada y esos ojos llenos de ternura, y le contesté: “bien, padre”. Me volvió a mirar y le dije: “Padre, lloré mucho cuando lo dejé en el Seminario” y me contestó con la sabiduría que él tenía: “Es natural; es el desprendimiento de casa”, y apareció su sonrisa de nuevo.

Como en casa

Siempre asistimos a los eventos que nos invitaba en el Seminario. En el Curso Introductorio eran 28 seminaristas y Héctor los invitaba a la casa para hacer convivios y en muchas ocasiones iban los formadores también.

Durante ese tiempo siempre cocinaba para ellos y fui muy feliz en aquella época de formación: los jueves iba a las misas del Seminario y un día de la semana le llevaba ropa limpia; a veces también llevaba chicharra para algún cumpleaños. De hecho, en una ocasión llevé un pastel y el padre Laviada me vio y me decía bromeando: “Tú otra vez aquí” y sonreía. Así pasaron largos años.

Después enviaron a Héctor a estudiar a Roma como seminarista; en esa ocasión no lloré porque sabía que “allá iré a visitarlo…” y fui a verlo en unas vacaciones y paseamos mucho.

Después de cuatro años, llegó el momento de que Héctor volviera. Pasó un mes y llegó el día de la ordenación diaconal, y al mes, la ordenación sacerdotal. ¡Nunca voy a poder explicar esos momentos! Es como llegar al cielo sin merecerlo.

Madre de un sacerdote de la Arquidiócesis de Yucatán