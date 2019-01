Son bendecidos por el Señor

Doble aniversario sacerdotal en la Sagrada Familia

Rodeados de familiares y amigos, el arzobispo Jorge Carlos Patrón Wong, secretario para los Seminarios de la Sagrada Congregación del Clero, y el padre Jorge Carlos Menéndez Moguel, celebraron anoche el 31 aniversario de su ordenación sacerdotal en la iglesia de la Sagrada Familia.

Preguntas, una anécdota y agradecimientos al Creador por todos estos años de fidelidad en el ministerio, formaron parte de la velada.

El padre Juan Pablo Mex y Caamal, párroco de Huhí, quien se ordenó con ellos, no asistió por estar enfermo. En la misa también recordaron al padre José Luis Sobrino Navarrete, fallecido y compañero de ordenación.

En lugar de mensajes alusivos a sus vidas sacerdotales, el arzobispo y padre “Manito” formularon preguntas, uno al otro, sobre conceptos que consideraron importantes y que las personas debían reflexionar.

Cada uno de los padres formuló tres preguntas de manera intercalada.

El funcionario del Vaticano preguntó al padre “Manito” cómo ha cambiado, cómo siente y vive el sacerdocio después de 31 años.

El padre respondió que mas que haya cambiado “he madurado más, conozco más a la Iglesia y la amo más”.

El sacerdote subrayó que el Señor ha cumplido su palabra y que en estos 31 años le ha dado más del 101 por ciento. “Sigo teniendo apoyo de mi familia mucho más cuando lo tuve hace 31 años”, compartió.

También pidió un consejo para los matrimonios para que vivan la felicidad y la fidelidad. Asimismo, le pidió unas palabras de aliento para los jóvenes dudosos sobre la posibilidad de entrar al Seminario o de iniciar un noviazgo verdaderamente cristiano que lleve al matrimonio para toda la vida.

A la segunda pregunta respondió que su consejo es admiración y comprensión entre la pareja, cualidades que aprendió en casa.

A la tercera pregunta remarcó que la seriedad es fundamental en las decisiones de la vida.

Por su parte, el padre Menéndez le preguntó al arzobispo Patrón que en comparación con otras diócesis que conoce y que ha visitado, qué características de la iglesia local debe sentir orgullo y estar agradecido el yucateco. La respuesta del prelado fue la relación verdadera familiar, íntima, interpersonal entre el pueblo de Dios y las familias con el Seminario y sacerdotes.

También le preguntó a qué le atribuye la disminución de sacerdotes en el mundo y qué pasará con él cuando el papa Francisco fallezca.

Desde su punto de vista, Patrón consideró que la crisis no solo es de vocaciones sacerdotales, “la crisis es de la vida como vocación… la vida no es un simplemente pasarla bien, no es únicamente atesorar bienes materiales; la vida es una vocación de servicio de amor y cuando se vive así nosotros vemos que hay felicidad”.

A la última pregunta dijo que seguir sirviendo y amando donde Dios lo pida.

El padre “Manito” relató una anécdota que retrató al padre José Luis Sobrino: la de un devoto consagrado de María, cuando lo vieron rezando en el santuario de Lourdes, en Francia.

Después de la misa, el padre “Manito” y el arzobispo recibieron felicitaciones.

Los clérigos fueron ordenados sacerdotes el 12 de enero de 1988 por el arzobispo Manuel Castro Ruiz (fallecido).— Claudia Ivonne Sierra Medina