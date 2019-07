Son enemigos de nuestra salud

Sugieren menos consumo de sal y carnes procesadas

NUEVA YORK (HealthDay News).— Las frutas, las verduras, los granos integrales, los frutos secos y las semillas… Oímos mucho sobre los mejores grupos alimenticios para la salud. ¿Pero qué pasa con los peores? ¿Qué alimentos deberíamos eliminar o al menos reducir?

Una investigación publicada en una edición reciente del “Journal of the American Medical Association” analizó la dieta y las condiciones de 318,000 muertes por diabetes, accidente cerebrovascular y enfermedad cardíaca. Además de no comer suficiente pescado y mariscos ricos en Omega 3, frutos secos y semillas, dos factores problemáticos destacaron.

Esos decesos se asociaron con comer mucha sal y carnes procesadas. Ambas están presentes en salchichas, carnes curadas, cecina, carne enlatada, salsas de carne, jamones y tocino. Comer demasiada sal se asoció con casi 10% de las muertes.

Las carnes procesadas son una fuente clave de sal, pero también lo son las botanas, las comidas preparadas e incluso las verduras envasadas, sobre todo las que se enlatan en sal.

Otro estudio sobre 400,000 muertes relacionadas con enfermedades cardíacas y de los vasos sanguíneos presentado en una reunión de la Asociación Estadounidense del Corazón (American Heart Association) llegó a conclusiones similares y halló que 9% de esas muertes se debía a exceso de sal.

Pero una vez más lo que no comes también hace una diferencia. Los investigadores encontraron asimismo que no consumir suficientes granos integrales, verduras, y frutos secos y semillas es nocivo. Cada grupo alimenticio faltante se vinculó con un porcentaje entre 10 y 11 de las muertes.

Dieta

Las grasas trans, que son muy malsanas, también están en la lista de alimentos peligrosos.

Balanza

Al planificar mejor tu dieta, recuerda que comer de forma saludable es un acto de equilibrismo: debes aumentar los alimentos buenos y reducir los malos (en especial la sal y las carnes procesadas) para asegurarte de inclinar la balanza a tu favor.