Son mamás trabajadoras

Elogian entrega de colaboradoras de Megamedia

En el marco del Día de la Madre, Grupo Megamedia ofreció ayer en el hotel El Castellano un desayuno a las mamás que colaboran en las diferentes unidades de negocios de la empresa.

Adriana Gamboa Cabrera, Gloria Huicab Pat y Roció Pech Perera - Foto Celis Nadia Herrera Covarrubias, Pamela Sandoval Luna, Marisol Rodríguez Alcalá y María Magdalena Pérez Torres - Foto Celis Gabriela García Gómez, Joany Piña Choil, Lidiet Serrato Salas y Carmen Zapata Sierra - Foto Celis Claudia Peregrini Hernández, Claudia Navarrete Solís, Beatriz Mezquita Hernández, Selmi Palomo Pol y Teresa Rodríguez Peraza - Foto Celis Lucy Cano Yam, Diana Muñoz Polanco y María Martínez Puc - Foto Celis María Luisa Álvarez Matos, Brenda Sosa Sierra, Violeta García Cano, Claudia Caballero Alcocer y Keyla Campos Caamal - Foto Celis Desayuno por el Día de la Madre del Grupo Megamedia – Foto Celis Desayuno por el Día de la Madre del Grupo Megamedia – Foto Celis Claudia García Arcique y Nazjai Díaz Santos – Foto Celis Nidia May Tzec, Anahi Sarabia Leal, Claudia y Teresa Pech Huicab - Foto Celis Britani Cab Lugo y Addy González Rodríguez - Foto Celis Gladys Canul Sosa, Genny Salazar Ceballos, Leticia Contreras Carbajal y Rubí Andueza Moguel -Foto Celis Andrea Cárdenas Pedrero, María de los Ángeles Sánchez Marchand, Grecia Razo Ferraez, Brendy Vera Manrique y Verónica Menéndez Preciat – Foto Celis Alicia Pérez Muñoz, Carolina Ortiz Romero, Liricet Tun Caballero y Ariana Novelo Canthe - Foto Celis Nery Aguilar Esquivel, Gloria Ávila Pech, Nieves Solís Montero y Yois Ruiz Magaña - Foto Celis ❮ ❯

Las festejadas —madres primerizas, de adolescentes, jóvenes y otras que ya son abuelas— comenzaron a llegar poco antes de las 9 de la mañana, y cuando la mayoría había ocupado su lugar Rafael Medina Alcalá, gerente de Planeación de Personal de Capital Humano, les dio la bienvenida.

En su mensaje, Medina Alcalá reconoció su esfuerzo por ser mamás desde que conciben al bebé y lo cuidan conforme crece.

“Queremos agradecerles por todo su esfuerzo, sobre todo a ustedes que son mamás trabajadoras”.

Reconoció tanto a las mamás biológicas como a las adoptivas. “Las que no son biológicas, mis respetos por darle la oportunidad a un ser al que le están cambiando la vida y dándole la oportunidad de formar una familia”.

El programa continuó con la intervención de Verónica Menéndez Preciat, coordinadora de Relaciones Públicas, quien, tras felicitar a todas, las invitó a cerrar los ojos y retroceder el tiempo un día atrás mientras inhalan y exhalan de forma pausada.

Verónica las exhortó a recrear un 10 de mayo y que se imaginaran en un lugar seguro y se colocaran ahí.

Posteriormente las invitó a buscar un lugar seguro interno y llevar ahí sus corazones. “Es el lugar maravilloso donde reciben la capacidad de amar”.

Le pidió también a cada una que se regalen así mismas su mejor sonrisa. “Les invito a que este 10 de mayo, recreado como el que hacemos ahora, comiencen diciéndose algo hermoso. Escuchen a la mujer interior que habita dentro de cada una, porque a veces no nos damos el tiempo para estar con una misma”.

“La gratitud con la que tú te mires va a ser parte de tu grandeza, fortaleza y crecimiento. Las personas que aprenden a reconocerse y a valorarse tienen capacidad de seguir evolucionando”.

Después de la dinámica, las mamás pasaron a servirse del bufé que se sirvió especialmente para ellas y en el que encontraron desde los clásicos huevos, frijoles y chilaquiles hasta platos más elaborados como relleno negro y cochinita pibil. Igual hubo sopas, empanadas, quesos y embutidos, panes, fruta y postres, acompañados de café y jugos.

La psicóloga Brendy María Vera Manrique, directora de Estudio Resilence y socia del Instituto de Desarrollo Humano y Bienestar, impartió la charla “Calidad de tiempo. Empoderamiento de la mujer trabajadora”.

“Ahora, con todos los cambios sociales algunas mujeres sienten culpa cuando tienen que trabajar en el rol compartido entre madre y trabajadora”, señaló para luego compartir algunas estrategias para el manejo de tiempo de calidad como actividades para realizar con sus hijos y horas adecuadas para realizarlo.

“Me siento contenta. Antes me sentía como excluida”, señaló Noemí Domínguez Montañez, quien apenas el año pasado debutó como mamá. “Es bonito que hagan este tipo de convivencias porque así terminas de conocer a quienes tienes al lado, te das cuenta quiénes son mamás y eso hace que no me sienta sola”.

Noemí reconoce que ser mamá le cambió la vida. “Sé que suena trillado pero mi prioridad es mi hija y hoy por hoy sé que trabajo por ella, y que por cada paso que doy, ella mañana se sentirá orgullosa por las cosas que escribo y hago”.

Teresa Beatriz Pech Uicab, del departamento de Venta de Ejemplares, se dijo contenta de celebrar un año más en la empresa. “Es un orgullo pertenecer a la empresa que nos reconoce por ser mamás”, señaló para luego compartir que debutó como mamá hace 36 años y actualmente ya tiene nietos.

Por su parte, Lucy Cano Yam, de Uniprint, también se dijo contenta y a gusto de que la empresa las tome en cuenta. “El hecho de ser madre es algo que no tiene nombre. Como mujeres que somos, creo que en la gran mayoría nuestro sueño es ser mamá, y para mí es una dicha”.

Lucy debutó como mamá hace 25 años y dice que en todo ese tiempo lo mejor que le ha pasado es ver crecer a sus hijos y aprender en el día a día. “El pasar con los hijos, los desvelos, las alegrías, las tristezas… con ellos vives todo tipo de cosas. La verdad es que ser madre es maravilloso”.

Después de la charla se realizó una rifa de regalos.— Jorge Iván Canul Ek