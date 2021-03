Sonoridad es el reto

Tocar a Mahler o Beethoven con las cuerdas reducidas

“Exquisito, hermoso, muy bonito” será el penúltimo programa de la primera parte de la actual temporada de la Orquesta Sinfónica de Yucatán, este viernes, a las 8 p.m., y el domingo, a las 12 horas, en el teatro José Peón Contreras.

El repertorio del programa número 6 incluirá el Adagio en sol menor, de Tomaso Albinoni; el Adagietto de la Sinfonía Número 5, de Gustav Mahler, y la Sinfonía número 6 Op. 68 “Pastoral”, de Beethoven.

La Orquesta yucateca nunva había ejecutado el Adagio de Albinoni .

El maestro Juan Carlos Lómonaco, director de la Orquesta Sinfónica de Yucatán, dijo sobre el Adagio que no se tiene la certeza de que lo haya compuesto Albinoni.

“Parece ser que más bien está basado en un trío sonata de Albinoni y en el siglo XX Remo Giazotto hizo un arreglo de éste, para cuerdas u órgano. Es uno de los adagios más famosos de la historia de la música y de los más hermosos para órgano y cuerdas, con una participación muy importante del concertino”, dice.

Después, la OSY tocará el Adagietto de la Sinfonía número 5 de Gustav Mahler, también uno de los adagios más famosos de la historia de la música.

Esta sinfonía, indica Lomónaco, fue compuesta en 1902, pero en Colonia, Alemania, mucha gente la rechaza porque no estaba preparada para una obra de esas dimensiones. Sin embargo el adagietto siempre fue muy bien recibido y se empezó hacer tradición tocar el puro adagietto por separado.

“Es sin duda hermosísimo y una de las piezas más hermosas de Malher, para los amantes del compositor, que me incluyó en la lista, para que en la pandemia no lo extrañemos”.

En la segunda parte del programa la OSY tocará una obra muy conocida, la Sinfonía número 6 “Pastoral”, de Beethoven, una obra compuesta en 1807 y estrenada en Viena en 1808.

“¿Qué es lo más destacado de esta sinfonía? Que el mismo compositor le puso títulos a cada uno de los movimientos, algunos consideran que es la primera sinfonía programática de la historia”.

“La música programática describe una historia, por ejemplo un poema sinfónico, y esto se utiliza mucho en el romanticismo. Por ejemplo Don Quijote, Romeo y Julieta, etcétera”.

“En este caso no hay una historia pero sí una descripción de la naturaleza. El primer movimiento, por ejemplo, sentimientos plácidos de llegar a la naturaleza; segundo movimiento, al lado de un arroyo y de un río; tercer movimiento, una fiesta pastoral, entre otros. Es una música descriptiva más que programática pero es fundamental porque es la primera sinfonía programática o descriptiva de la historia de la música”.

“Antes, por cierto, están las estaciones de Vivaldi, que es una obra que no describe una historia pero sí la naturaleza, la primavera, el verano... esto sucede con la Sinfonía Pastoral y esto es lo que la hace sumamente única además de ser una de las piezas más hermosas compuestas”, explica Lomónaco.

Músicos, a la mitad

El director de la OSY expuso que interpretar Beethoven con una orquesta de cuerdas reducidas (por la pandemia, para guardar la sana distancia) “sí es un reto particularmente difícil. La sonoridad debe ser lograda a pesar de que tenemos reducida la cuerda, lo mismo pasa con Malher”.

Detalló que en los dos primeros adagios interviene la cuerda únicamente, en la primera pieza con el órgano y en la segunda con el arpa.

“La Sinfonía de Beethoven lleva toda la cuerda y ahí sí, alientos, maderas, cornos, trompetas, trombones, timbales. No es toda la Orquesta Sinfónica de Yucatán, tenemos músicos que no están participando en este programa pero se van alternando, todos están activos”.

“La música está siempre, haya o pandemia, de hecho desde que hay civilización hay música es parte del lenguaje del ser humano”.

Al referirse a la paralización del sector artístico, la cultura, y lo que ha pasado con las orquestas que están paralizadas prácticamente en todo el país, le parece que es grave.

“¿Por qué esta más cerrado ese sector que otros? Eso es un error tanto de las autoridades en general como de los mismos artistas que no salen a expresarse. Cuántas veces hemos visto en las noticias que salen los restauranteros, los de eventos, todo mundo queriendo salir a activarse y en cambio el gremio artístico está ahí escondido sin salir a activarse. Hay que activarse con medidas de seguridad establecidas. Es parte fundamental de la sociedad”, subrayó.

“A lo mejor no somos esenciales, se entiende, no se ha entendido que toda la sociedad debe de ser incluyente y qué me dicen de la música, siempre”.

“Yo soy defensor de la música, pero la poesía, literatura, teatro, toda la sociedad es fundamental y esto es lo que tenemos que subrayar mucho porque estamos en un momento muy frágil mundial y nacional”.

“Es más peligroso el servicio del transporte público, ir a la playa de Progreso, a un centro comercial que venir al teatro Peón Contreras, con medidas diseñadas para que el público asistente no tenga ninguna cercanía”.

El director de la OSY agradeció a la sociedad porque juntos han podido preservar este proyecto, que se debe seguir preservando.

“Los invito a que disfruten un programa maravilloso y se sientan orgullosos de tener a una de las mejores orquestas del país, la única realizando conciertos presenciales actualmente en México”, concluyó el director de la OSY.— Claudia Sierra Medina

Funciones Más

Las presentaciones de la OSY son virtuales y presenciales, con medidas sanitarias

En internet

El programa se podra disfrutar en la sala virtual de la página web www.sinfonicadeyucatan.com.mx, en donde puedes obtener accesos a $150 y también se puede ver gratuitamente en YouTube y Facebook, de la OSY.

Presencial

Los boletos para el concierto presencial tienen precios de $100, $200, $250 y $300. El aforo máximo es para 270 personas