Sopresivo regreso al desafío cerca de la final

Los ahora cinco participantes tiran de pesado camión

Las sorpresas no paran en el reto “Atrévete a perder” presentado por Abarrotes Dunosusa, pues a pocas semanas de la final Brenda Mulato Beltrán, quien junto con Guillermo Urbina Rivero había sido eliminada, regresó al reality dispuesta a dar pelea y coronarse campeona.

Isaac Estrella Sánchez, Lízbeth Díaz Pat y Sarybeth Méndez Medina quedaron sorprendidos cuando Joss Molina anunció el regreso de la joven por decisión de Luis Falla Chel, a quien por haber ganado la última prueba se le dio la oportunidad de elegir entre Brenda y Guillermo al participante que debía regresar a la competencia.

“Brenda es una persona que tiene mucho que dar todavía; además, era lógico, no podía escoger a Guillermo porque es mi competencia directa, fue por eso que decidí que regrese”, justificó Luis.

Brenda, quien se dijo contenta y emocionada de volver y dispuesta a dar lo mejor para seguir bajando de peso, fue recibida con aplausos por sus compañeros apenas repuestos del asombro.

“Al principio es una noticia que te deja sorprendida, pero siempre lo he dicho: soy una mujer de retos y en éstos siempre hay adversidades, pero al final cuando suceden los triunfos se disfrutan más”, afirmó Sarybeth, quien no considera que el regreso de Brenda vaya a afectar su desempeño. “Respeto a Brenda y sí se lo merece”.

Lízbeth, por su parte, no solo celebró el regreso de Brenda, sino que lo consideró justo: “Siempre he creído en las segundas oportunidades. Independientemente de si yo gano o ella gana, los kilos que hemos perdido nadie nos lo puede quitar”.

Pesada prueba

Superada la sorpresa, los cinco participantes se enfocaron en el nuevo desafío, que consistió en mover con una cuerda un camión Isuzu ELF 100 2021 de dos toneladas, no sin antes hacer una serie de 20 “jumping jacks”.

Una vez que lograron trasladar el pesado vehículo a determinado punto, realizaron una serie de sentadillas cargando una pesa, luego trasladaron una llanta de las que sirven para hacer crossfit adonde originalmente estaban los vehículos y finalizaron con una carrera hacia el punto de partida.

Luis fue el primero en pasar, seguido de Lízbeth, Brenda, Isaac y Sarybeth, quien se coronó campeona de la prueba al concluirla en 1 minuto y 19 segundos.

“Me siento muy emocionada y contenta de ganar el reto, especialmente porque hoy es un día especial para mí, y va dedicado a una persona muy especial, mi mamá, que está en el cielo, ella es el ángel que vino a ayudarme en esta prueba”.

“Creo que ella estuvo aquí conmigo en el reto, jalando el camión, y por eso hice un excelente tiempo y eso me dio el gane en estos primeros puntos”, expresó Sarybeth un tanto conmovida.

Luis, quien ya había dominado retos anteriores, finalizó en el tercer puesto al cronometrar 1 minuto y 32 segundos.

“Estuvo buena la prueba, aunque perdí tiempo en algunos aspectos, pero sí me recuperé. Esta prueba fue un poco más difícil por el tema de fuerza, sí te cuesta arrastrar solo el camión”.

En el reto Isuzu, Lízbeth fue quien tuvo el peor tiempo al hacer todo el circuito en 1 minuto con 51 segundos: “Parece más difícil de lo que se ve, es una prueba de mucha fuerza. Llegué a pensar que el camión no se movía mientras lo jalaba, no tienes noción del tiempo; pero al final estuvo padre y divertido”.

Isaac finalizó con 1 minuto 30 segundos y Brenda concluyó con 1 minuto 42 segundos. La joven, que tras ser expulsada dejó de participar en retos de esta naturaleza, admitió que se perdió la costumbre.

“No me acordaba mucho que hay que meterle fuerza, pero sigo yendo a entrenar a Crater, no he dejado de entrenar, y muy bien, vamos a ver cómo nos va”. En la última parte de la prueba, la carrera, sintió que se le empezaron a acalambrar los pies.

La prueba también fue disfrutada por Manuel Moreno, gerente general de Isuzu Yucatán, quien agradeció que la agencia haya sido considerada como sede, y bromeó que ojalá en el siguiente reto los participantes jalen un camión de más toneladas.

“Éste (el Isuzu ELF 100) es el más pequeño, pero tenemos con capacidades de 3, 4, 5, 10 y 12 toneladas. Es una gama amplia, es el mejor camión de carga ligera. Este tipo de camiones es el más ahorrador con 100 años en el mercado, y 15 en México”.— Iván Canul Ek