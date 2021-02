Sor Juana deslumbró a Ermilo Abreu

El intelectual se dedicó a editar y comentar su obra

En la cápsula “Miradas en el tiempo de ProHispen” Jorge Iván Rubio Ortiz habla de Ermilo Abreu Gómez.

“Hace años leí libros donde se contaba la historia de estas tierras, los leí con placer y me entretuve en el conocimiento de los sucesos antiguos y en el razonar de gentes que fueron. Una vez mi padrino me dijo: ‘los libros que lees fueron escritos por los hombres que ganaron estos lugares, mira con cuidado las razones puestas en sus páginas, porque si te entregas desprevenido, no entenderás la razón de la tierra sino la verdad de los hombres’”. Palabras extraídas de Canek, una de las historias más bellas que se han escrito en la literatura mexicana”.

“En esta Mirada en el tiempo hablaremos de Ermilo Abreu Gómez, quien nació en Mérida en el ocaso del siglo XIX.

“Escritor, historiador, periodista, dramaturgo y ensayista, Ermilo Abreu Gómez estudió en el Colegio Teresiano y San Idelfonso de la ciudad de Mérida. Impartió clases de literatura en escuelas de secundaria y preparatoria, así como en la Normal Superior y en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México; también fue jefe de la División de Filosofía y Letras del Departamento Cultural de la Unión Panamericana en Washington, D.C.

“Fue miembro de la Academia Mexicana de las Lengua desde 1963, publicó sus primeros cuentos en la ‘Revista de Mérida’ y escribió obras teatrales durante el apogeo del teatro yucateco, de 1919 a 1926, como ‘La Xtabay’; su obra más conocida es ‘Canek’ de 1940. Colaboró con ‘El Heraldo de México’, ‘El Universal Ilustrado’, ‘El Nacional’, ‘Letras de México’, ‘El Hijo Pródigo’, ‘La Revista de Revistas’ y ‘Revista de los Contemporáneos’.

“La obra de Sor Juana Inés de la Cruz lo deslumbró a tal grado que se convirtió en la pasión de su vida, por lo que se dedicó a comentar y editar su obra”. En 1934 realizó la primera edición de las poesías completas de sor Juana, así como de la Carta Atenagórica y a la Respuesta a sor Filotea.

Recordar a Ermilio Abreu Gómez en esta Mirada en el Tiempo nos hace reflexionar sobre su legado en las letras hispanoamericanas y la necesidad de despertar el interés sobre su obra en las nuevas generaciones.

De un vistazo

Placa en Santa Lucía

El Centro Cultural ProHispen en su honor, develó una placa en el 2003 en el predio donde vivió en esta ciudad (en la calle 55 entre 58 y 60 por el rumbo de Santa Lucía) como parte de su programa “Valores yucatanenses: Develación de Placas Conmemorativas” que hasta el día de hoy ha colocado cincuenta en todo el estado, recuerda Iván Rubio Ortiz.

En Internet

