Sorprende la muerte a Carlos Busqued con un accidente doméstico

El escritor argentino Carlos Busqued, quien con tan solo dos libros se consolidó en las letras de su país, falleció este lunes víctima de un accidente doméstico, según reportan medios locales. Tenía 50 años.

Busqued es el autor de “Bajo este sol tremendo” y “Magnetizado”, una narrativa híbrida que va de la novela negra al realismo, crónica y nonficción. Ambas obras se encuentran separadas por diez años de producción, que no obstante, le valieron el reconocimiento de su país y una buena crítica.

Nacido en Presidencia Roque Sáenz Peña en 1970, Busqued vio su libro “Bajo este sol tremendo” ser llevado a la gran pantalla de la mano de Adrián Caetano, bajo el título de “El otro hermano” y con las actuaciones de Daniel Hendler y Leonardo Sbaraglia.

De acuerdo con Infobae, hasta los 15 años, Busqued vivió en el Chaco, en la ciudad Presidente Roque Sáenz Peña. Luego se mudó a Córdoba, donde terminó el secundario, estudió Ingeniería Mecánica y, una vez recibido, probó estudiar Letras, pero no duró más que un par de meses.

Entre los años 2006 y 2007 se mudó definitivamente a Buenos Aires. Daba clases en la UTN (Universidad Tecnológica Nacional) y, según contaba, dos veces al mes viajaba a Córdoba para dar clases también allá.

Me apenó muchísimo la muerte de Carlos Busqued. Tuvimos diálogos de insomnes muchas veces, él desde su casi personaje marginal y escéptico. Lo sabía escritor, no ingeniero, y no entendía por qué subía muchos aviones. No sé cómo murió, creo que le habría gustado planearlo él...