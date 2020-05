Sorprenden a mamá con regalos

Diario de Yucatán y patrocinadores les festejan el día

Los hijos no escatiman esfuerzos para ofrecer regalos especiales a las mujeres más importantes de su vida, como lo demostró la dinámica “Celebra a mamá en casa” de Diario de Yucatán, por la cual cinco madres de familia fueron sorprendidas con obsequios de patrocinadores a las puertas de sus domicilios.

Como hemos informado, la promoción estuvo vigente la semana pasada y consistió en que los lectores compartieran en el perfil de Facebook de este periódico una imagen de su mamá y explicaran por qué debían ganar el regalo.

Asimismo, se debió etiquetar a dos personas para invitarlas a participar en la promoción de los obsequios, cada uno de tres mil pesos en premios, cortesía de Dunosusa, Boston’s Mérida, Dulces Momentos by Annie, KUIDMx, doctor Héctor Ortegón Baqueiro, Steren, La Tanda Bar, La Cocina de Wero, Buzz Solutions Mx y el Diario.

Las ganadoras fueran Wendy Gabriela Cetina Sánchez, Deysi Guadalupe Fuentes Cardoz, Guadalupe Monserrat Caamal Casanova, Roxana Maribel Cauich Yamá y Cristal Torres Fernández.

La entrega de los regalos, a cargo de colaboradores de esta casa editorial, fue para algunas mamás una auténtica sorpresa, pues no sabían que sus hijos habían participado en la promoción. La señora Caamal Sandoval se emocionó hasta las lágrimas ante la inesperada visita a su hogar y admitió que en un principio no creía lo que estaba pasando. Sus hijos no se quedaron con las ganas de capturar este momento y corrieron a buscar sus teléfonos celulares para tomarle fotografías a su madre.

Las amplias sonrisas caracterizaron a las ganadoras, que afirmaron que su mayor satisfacción ha sido tener a sus hijos y educarlos con los principios que a ellas les dieron sus propias mamás.

De igual forma, se manifestaron contentas con el resultado de la dinámica, ya que, en medio de las dificultades que se viven con la pandemia, esto es algo que les hizo sonreír.

Una de las ganadoras tuvo oportunidad de consentir con el regalo no solamente a su mamá sino también a su abuela. Otra triunfadora reveló que compartiría los productos con su mamá y su hermana, porque ésta fue quien la impulsó a participar.

Los obsequios incluyeron arreglos florales, certificados de atención médica y cortesías de alimentos, muebles y línea blanca, postres y artículos electrónicos.

Por su parte, Dunosusa obsequió cajas con productos disponibles en sus tiendas.— Ilse Noh Canché

De un vistazo

Hasta la puerta

Los premios fueron entregados hasta la puerta de las casas, con todas las medidas de higiene y respetando siempre la Sana Distancia por seguridad.

Servicios

Los patrocinadores cuentan con servicios y productos adaptados a la actual cuarentena.