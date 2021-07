SpaceX: Cápsula de carga Dragon se separa con éxito

La cápsula se ha mantenido acoplada al laboratorio orbital por más de un mes y ha iniciado su trayecto de retorno con material científico y equipos en desuso de la EEI.

MIAMI.— La cápsula de carga Dragon de la compañía privada SpaceX se separó con éxito este 8 de julio desde el módulo Harmony de la Estación Espacial Internacional (EEI) e inició un viaje de más de 36 horas para regresar a la Tierra con material científico.

Tras ser aplazado en dos ocasiones por las condiciones climáticas en el Golfo de México, como consecuencia del paso de la tormenta tropical Elsa, la cápsula finalmente se separó hoy de la estación espacial y se prevé alcancé las aguas del Atlántico, frente a la costa oeste de Florida, en torno a las 11.30 de la noche del viernes (3.30 GMT del sábado).

La separación fue supervisada desde la EEI por el astronauta de la NASA Shane Kimbrough.

También podría interesarte: SpaceX pondrá en órbita satélite mexicano

A lo largo del viernes 9 de julio, la cápsula de la firma SpaceX comenzará su secuencia de reingreso a la atmósfera de la Tierra, donde finalmente llegará cerca de Tallahassee, la capital de Florida.

#ICYMI , a @SpaceX cargo Dragon undocked from the @Space_Station at 10:45am ET (14:45 UT). After a deorbit burn Fri., July 9, it will splash down in the Gulf of Mexico off the coast of Florida, returning about 5,000 pounds of @ISS_Research to Earth. More: https://t.co/7cn3p9KRY6 pic.twitter.com/isi6g1OTz6

La cápsula usada en la misión SpaceX CRS-22 atracó el pasado 5 de junio en la EEI con más de 3.300 kilos (7.300 libras) de material científico y alimentos, tras despegar dos días antes desde el Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral, a bordo de una cohete reutilizable Falcon 9 de SpaceX.

Según la NASA, concluir el trayecto de la cápsula en el Golfo de México les permite un rápido traslado, de entre 4 y 9 horas, del material científico a manos de los investigadores en el centro Kennedy y "recopilar datos con una pérdida mínima de efectos de microgravedad".

"Thanks to everybody again, and it looks like a beautiful vehicle departing." — @Astro_Kimbrough to the @SpaceX & NASA teams as the cargo Dragon moves away from the @Space_Station, carrying about 5,000 pounds of @ISS_Research for return to Earth. pic.twitter.com/JiDhdu2Z4Z