SpaceX suspende vuelo de prueba en el último segundo

SpaceX suspende la prueba de Starship de último momento este 8 de diciembre.

CABO CAÑAVERAL.— El primero vuelo de prueba a gran altitud del Starship de SpaceX fue cancelado a último minuto este 8 de diciembre en Texas.

Watch SpaceX conduct the first test flight of a prototype of its Starship Mars rocket. #MissiontoMars #SpaceXhttps://t.co/iDFyKf7z71