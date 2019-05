ANAHEIM (AP) — Star Wars: Galaxy’s Edge está en el mismo terreno que Disneyland, pero la nueva atracción trasporta a los visitantes a un mundo completamente diferente.

El parque temático le ofreció un vistazo a la prensa hoy. La exclusiva visita incluyó una degustación de comida inspirada en Star Wars, un paseo por el mercado Black Spire Outpost y una atracción de cuatro minutos en el Halcón Milenario.

La mirada de primera mano ocurrió dos días antes de que Galaxy’s Edge abra sus puertas al público mañana viernes en el parque temático de California. Entonces los visitantes que hayan reservado con antelación podrán experimentar la tierra temática más grande creada en un parque de Disney.

Directivos de Disney dijeron que tomó más de cinco años desarrollar y terminar la atracción.

“Estoy muy emocionado de estar tan cerca de invitar a los huéspedes y a nuestros seguidores más grandes a acompañarnos en el borde de la galaxia”, dijo Scott Trowbridge, ejecutivo creativo de portafolio y líder del estudio en Walt Disney Imagineering. Habló frente a una nave de combate del Primer Orden.

“Tuvimos a los fans en mente todo el tiempo”, añadió. “Hemos podido abrir esto para ellos e invitarlos a acompañarnos en este puesto de un planeta lejano”.

Disney bautizó la tierra el miércoles por la noche con un despliegue de fuegos artificiales y una reunión de los más grandes nombres en el universo de “Star Wars”: el creador George Lucas y los actores Harrison Ford, Mark Hamill y Billy Dee Williams.

Galaxy’s Edge es una aventura en el mugriento planeta Batuu, un mundo remoto en la más reciente trilogía de “Star Wars”, y la lucha entre la Resistencia y el malvado Primer Orden. El amplio terreno de más de 5.6 hectáreas (14 acres) tiene tres áreas diferentes que incluyen la Resistencia, el Primer Orden y el Pueblo.

Los visitantes podrán construir sus propios androides y sables de luz e interactuar con extraterrestres. También podrán entrar a la cabina del Halcón Milenario, una réplica exacta de la nave de las películas, que mide más de 30 metros (100 pies) de largo. La experiencia le permitirá a un equipo de seis personas operar la nave espacial durante una aventura interactiva.

