Stella Jean exige mayor apertura a las casas italianas

Quiere una industria más integradora

MILÁN (AP).— La única diseñadora negra en el influyente consejo de la moda de Italia exige una “reforma cultural muy atrasada’’ de sus colegas con el lema: ¿Importan las vidas de las personas de raza negra en Italia?

La conversación ha tenido un inicio accidentado.

Stella Jean, haitiana-italiana, nacida y criada en Roma, ya alzó la voz. Pidió a la Cámara Nacional de la Moda Italiana y las grandes casas internacionales, incluidas Prada, Ferragamo y Zegna, que apoyen en redes sociales al movimiento Black Lives Matter con compromisos concretos por una mayor diversidad racial.

En respuesta, Jean recibió una carta del presidente del consejo en el sentido de que abordar la desigualdad racial en la moda italiana no estaba entre las responsabilidades del organismo, pese a que algunos integrantes ya habían respaldado un manifiesto sobre diversidad en diciembre. De acuerdo con el directivo, ese tipo de iniciativas “le conciernen al parlamento, al gobierno o algún otro organismo”.

Exasperada, Jean decidió no presentar una nueva colección en la Semana de la Moda de Milán hasta que “demuestren que tienen conciencia del problema”.

“Cuando hablas con ellos no tienen malas intenciones, los conozco. Pero dicen cosas como: ‘¿De qué hablas, Stella? Nunca hemos escuchado de racismo en Italia. No es un problema italiano, es algo de Estados Unidos, el Reino Unido, otros países. No de Italia’”, relata la creativa.

“Mi respuesta es: ‘¿Por qué vemos a toda esta gente llenando las plazas de norte a sur de este país por Black Lives Matter, toda esta generación de nuevos italianos invisibles?’”, cuestiona.

El fútbol, otra importante institución cultural italiana, reconoció que el país tiene un problema de racismo.

Las metidas de pata raciales de las casas de moda están bien documentadas, desde el suéter “cara pintada” de Gucci hasta los dijes para bolsos “Little Black Sambo” de Prada y los vídeos de Dolce&Gabbana considerados por muchos como una burla a los asiáticos.

Este verano Marni se disculpó por anuncios publicitarios en los que aparecía un hombre negro con cadenas en los tobillos.

Desde adentro

Stella Jean y el diseñador estadounidense Edward Buchanan consideran que el problema va más allá de unos diseños culturalmente insensibles: resaltan la falta de diversidad en las casas de moda y “el racismo y los prejuicios generalizados” en la industria.

“Estos ‘errores’ pueden ser reconocidos, etiquetados y abordados como ‘decisiones’”, advierte Stella.

Su intención es abrirle las puertas a los italianos de raza negra que desearían trabajar en la industria de la moda pero no se ven representados ni una puerta de acceso.

También exigen información sobre el personal afrodescendiente en puestos de responsabilidad, no modelos o empleados de mercadotecnia, que “tristemente son exhibidos como show”.

“Queremos mandarle un currículum a un cazatalentos y que no lo rechace porque sea de un diseñador negro”, señala Buchanan.

En su solicitud hablaron a nombre de docenas de personas que no fueron identificadas pero incluyen a diseñadores italianos y de raza negra radicados en Italia, como Michelle Ngonmo, quien lanzó por su cuenta la Semana de la Moda Afro de Milán tras no recibir apoyo de la industria, y Louis Pisano, escritor e influencer que ha trabajado en la moda italiana por una década. Pisano citó incidentes como la revisión cautelosa de su invitación a desfiles de moda mientras colegas blancos pasaban sin problema.

Muchos más “están reacios a hablar por miedo a un linchamiento profesional”, asegura Stella Jean.

Una observación frecuente de creativos negros en la moda italiana es que a menudo son la única persona de color en su sitio de trabajo. También denuncian que sus oportunidades son limitadas debido a su color de piel.

Trayectoria

Edward Buchanan, diseñador de su propia marca de prendas de lujo, Sansovino 6, se inició en Italia hace más de 25 años confeccionando para Bottega Veneta, y ha trabajado con Calvin Klein y Donna Karan. Ahora, a pesar de sus credenciales, cuando lo llaman para trabajos de consultoría es solamente para marcas de ropa urbana, mientras que colegas blancos con experiencia de trabajo similar ostentan cargos como directores creativos de grandes firmas.

“Estoy absolutamente feliz con la escala de mi carrera, pero puedo decir con honestidad que no me han llegado oportunidades debido al color de mi piel”.

A Stella le irritó la sección Africa Hub, que promovió cinco marcas en la Semana de la Moda de Milán, en febrero pasado. Dio un espacio de mercado pero no visibilidad en las pasarelas a marcas como Studio 189, con sede en Ghana, fundada por Rosario Dawson y Abrima Erwiah y que se ha presentado en la Semana de la Moda de Nueva York.

“¿Por qué necesitamos un área especial, como si estuvieran visitando un safari?”, pregunta.

El presidente del consejo de la moda de Italia, Carlo Capasa, defendió el Africa Hub diciendo que se creó junto a una sección para China, que estuvo mayormente ausente de la Semana de la Moda de Milán debido a la pandemia. El único diseñador negro que presentó un desfile en esa ocasión fue el de la marca británica A-COLD-WALL.

Capasa dice que las protestas del movimiento Black Lives Matter crearon un sentido de urgencia detrás de las promesas de diversidad, pero “hacer cambios culturales profundos requiere de tiempo” y se necesitan programas de muchos años “para incluir a todas las minorías”.

“Lo que pasa dentro de una casa de modas refleja la construcción social del país. Italia es distinta de Estados Unidos”, considera. “En cada país, la inclusión y la diversidad asumen un significado ligeramente diferente”.

Aunque no presentará ninguna colección en septiembre, Stella Jean le pidió a Capasa que haga un evento por el Black Lives Matter para dar inicio a “una reforma cultural muy atrasada en la moda”.