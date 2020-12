Stella Tennant, la icónica modelo británica, muere a los 50 años

DUBLÍN.- La modelo británica Stella Tennant, falleció ayer martes a los 50 años en la localidad escocesa de Duns, según confirmó este miércoles su familia en un comunicado.

Escocesa de nacimiento, Tennant saltó a la fama a principios de la pasada década de los 90, protagonizando sesiones fotográficas en las revistas y publicaciones más prestigiosas, como Vogue o Harper's Bazaar, entre otras.

También destacó en las pasarelas de todo el mundo, donde desfiló con las creaciones de los principales modistos, y su rostro se asoció a marcas globales, como Calvin Klein, Chanel y Burberry.

Stella Tennant, the iconic British model famed for her statuesque beauty and inimitable personal style, has passed away at the age of 50. https://t.co/08t5XcG1GV

Ya retirada del mundo de la moda, participó en la ceremonia de clausura los Juegos Olímpicos de Londres de 2012 junto a otras conocidas supermodelos británicas, entre las que figuraron Kate Moss y Naomi Campbell.

Ese mismo año, ingresó en el Salón de la Fama de la Moda Escocesa, en reconocimiento a una dilatada y exitosa trayectoria profesional.

Versace is mourning the death of #StellaTennant. Stella was Gianni Versace’s muse for many years and friend of the family. We will miss you forever Stella. Rest In Peace.



Stella Tennant for Atelier Versace SS 1996, ph. Richard Avedon @Avedon pic.twitter.com/9tZqwMATzn