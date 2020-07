Su camino fue marcado por Dios

Cumple tres años de obispo auxiliar Pedro Mena Díaz

Han pasado tres años desde aquella mañana de verano cuando el presbítero Pedro Mena Díaz, de 62 años de edad, era notificado que, por deseo del papa Francisco, se le consagraría como obispo auxiliar para la Arquidiócesis de Yucatán en apoyo del arzobispo, monseñor Gustavo Rodríguez Vega.

Muy presentes siguen aquellas palabras que le fueron pronunciadas en la nunciatura apostólica de Ciudad de México; sin embargo, también sintió alegría, preocupación y agradecimiento.

Fueron muchas horas en el silencio de una capilla de la Basílica de Guadalupe de meditación y reflexión para poner en orden sus ideas: su vida acababa de dar un giro y con ella el sentido de su vocación de servicio del pueblo de Dios desde una encomienda que había superado sus aspiraciones de ayudar a construir el reino de Dios en la Tierra.

Con 31 años de vida sacerdotal, el 18 de junio de 2017 se convirtió en obispo auxiliar de Yucatán. Desde esa fecha han pasado tres años, tiempo que le ha servido para aprender y servir.

Entrevistado por el Diario vía telefónica en la Casa del Sacerdote en la colonia Itzimná, monseñor Mena Díaz hace un balance de lo que ha sido su papel como obispo auxiliarlo que ha significado, los recuerdos, los retos y los compromisos que refrenda día a día aun en estos tiempos donde las circunstancias actuales del confinamiento ponen a prueba la fe y la espiritualidad de la Iglesia en Yucatán.

“Me ordenó sacerdote monseñor Manuel Castro Ruiz en 1986”, recuerda. “Hasta ese entonces uno como sacerdote solo quería como todos mis hermanos en el presbiterio salir y servir al pueblo de Dios y hacerlo desde una comunidad, trabajar muy duro y con entusiasmo”.

“Cuando comienzas a ejercer el ministerio sacerdotal uno busca dar lo mejor de sí y, ciertamente, no pasan por nuestra mente los caminos donde nos irá llevando Dios, qué pruebas o misiones nos está preparando”.

Su primera comunidad fue Panabá, “y lo disfruté muchísimo porque personalmente me gustaba mucho trabajar en comunidades del interior del Estado, en los poblados, llenos de tradición, de fervor, gente buena y entusiasta”.

Al Seminario

“Había pasado poco más de dos años, cuando me fue encomendada una labor al interior del Seminario de Yucatán como prefecto, y fue una etapa muy hermosa de servicio y aprendizaje porque si bien no era precisamente lo que yo había imaginado que llevaría el ministerio, no puedo decir que esto fuera malo, al contrario, uno está llamado a hacer la voluntad de Dios y trabajar para su pueblo desde el lugar que le toque y si Dios quería que yo lo hiciera desde el Seminario pues así lo haría y lo hice durante 10 años”.

Aclara que “el hecho de servir en el Seminario no me impedía colaborar en la atención de algunos grupos y pequeñas comunidades y crecer con éstas en lo espiritual, eso era muy valioso para mí porque estaba haciendo la voluntad de Dios como él lo había planeado”.

Asimismo, monseñor Mena Díaz tuvo a su cargo diversas comisiones y encargos de la Arquidiócesis relacionados con la Pastoral Vocacional que tenía su sede en la iglesia de La Sagrada Familia y en el secretariado de la Pastoral del Episcopado Mexicano.

Tuvieron que pasar 25 años después de su ordenación sacerdotal para que fuera nombrado párroco y fue en la comunidad de Conkal y de ahí le siguieron Mater Dolorosa en la colonia Canto; Santa María Goretti, en Vergel, y el Santuario Guadalupano de San Cristóbal.

“En la vida del sacerdote, uno va aprendiendo todos los días en la medida en que se entrega al servicio, donde sea nos necesiten y como se nos requiera; cuando se me encomendó la tarea de ser el auxiliar del arzobispo de Yucatán, monseñor Gustavo Rodríguez Vega, entiendes que Dios te pone en el lugar donde sabe que uno puede crecer en todos los sentidos y ayudar al mismo tiempo”.

“Han sido años de aprender y servir, de prueba y crecimiento, sobre todo ahora, en estos tiempos de crisis sanitaria, donde ha habido un distanciamiento físico pero que no debe doblegar la fe y la esperanza del pueblo de Dios, donde el presbiterio se ha adaptado a las circunstancias y realiza su labor apegándose a las normas de sanidad y echando mano de la tecnología para mantener viva la espiritualidad de la gente”, comenta.

Monseñor Pedro Mena Díaz oficia misas al mediodía los martes, jueves y sábados desde la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en Itzimná, mismas que se difunden a través de internet y se retransmiten por las tardes en un canal abierto de televisión.

Monseñor celebrará el aniversario de su nombramiento como obispo auxiliar durante la misa del próximo sábado al mediodía.— Emanuel Rincón Becerra

