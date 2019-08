Su devoción sigue fuerte a pesar del tiempo

Antiguo gremio cumple su visita al Santo Cristo

El gremio Cristo Rey y Antiguos Fundadores continuó ayer una tradición de más de 100 años con su asistencia a la fiesta del Santo Cristo de la Transfiguración, que se realiza en la parroquia de Santiago Apóstol.

El gremio fue fundado en 1902 y con sus 117 años de existencia es el más antiguo de esta fiesta.

La agrupación de devotos es la que se encarga de cerrar la añeja celebración, que hoy llegará a su final con la subida a su nicho de la venerada imagen del Cristo Negro.

El gremio Cristo Rey y Antiguos Fundadores llegó a la iglesia parroquial a las 12 del día, después de caminar algunas calles del Centro, con cerca de 30 personas y el acompañamiento de charanga. El grupo salió de la calle 65 entre 72 y 74 con estandartes y un sudario de brocado dorado para la sagrada imagen.

Darle gracias a Dios por un año más de vida y salud, así como pedirle trabajo fueron las oraciones que elevaron al Señor al entrar al templo.

El padre Jesús Abelardo Ceballos Solís, párroco de Santiago Apóstol, dio la bienvenida al último gremio de una lista de 13, algunos de ellos con más de cien años de existencia. La agrupación relevó al grupo de Fraternidad y Concordia, que fue fundado en 1907.

Orígenes

“Ramón Carrillo Moo, vecino del barrio de Santiago, fue el fundador del gremio en 1902, cuya entrada es el 7 de agosto y que cierra la fiesta”, recuerda Nidia Graciela Polanco Carrillo, actual presidenta de la agrupación y nieta del fundador.

El gremio fue heredado a Mario José Carrillo Borges, hijo del fundador; después se le entregó a Josefina Paredes, y ella lo hizo a Daniel Efraín Canto Polanco (fallecidos).

Daniel Canto, hijo de la actual presidenta, dirigió el gremio unos 10 años. El grupo siguió sus actividades con el apoyo de Pedro Flores y hace dos años él se lo entregó a la actual presidenta Nidia Polanco Carrillo, acto con el que regresó a la familia de fundadores.

La presidenta participó en las actividades del gremio desde la infancia con su abuelo y tío.

Nidia subraya que Cristo Rey y Antiguos Fundadores ha existido 117 años por el amor y la fe a Dios.

“Cuando lo empezó mi abuelo era muy diferente porque había demasiada gente; realizaban sus juntas cada mes, leían sus libros, sus actas”, recuerda.

“Tenían su benefactora y cuando fallecía algún socio mi abuelo salía en su bicicleta a cobrar a los demás socios para juntar dinero y entregarlo a la viuda o familia de éste en apoyo a gastos. Ésas eran parte de las costumbres, que desaparecieron con el tiempo”.

Lamenta que hoy día las personas no quieran colaborar con el gremio. “La gente no participa en las procesiones para cargar los estandartes y a la juventud no le llama la atención participar en estas actividades”.

En el pasado los socios se contaban por decenas. Ahora lo integra una decena de personas.

Recuerda que su hijo invitaba a las delegaciones y le puso todo su esfuerzo. “El gremio era su vida”. Y por recuerdo de su hijo decidió trabajar para que la tradición continúe.

En la fiesta del Santo Cristo de la Transfiguración participaron grupos con más de cien años de existencia, como Señoras y Señoritas, fundado en 1904, y Unión y Trabajo, de 1905.

Para concluir los festejos del Santo Cristo, hoy habrá una celebración eucarística a las 10 de la mañana y posteriormente se efectuará la procesión de subida con la venerada imagen. El gremio Cristo Rey y Antiguos Fundadores saldrá del templo cuando la figura sea colocada en su nicho.— Claudia Ivonne Sierra Medina