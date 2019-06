Su esfuerzo es recompensado

Cinco egresados de la Modelo, con el Premio Egel

“Un orgullo muy grande”, “mucha satisfacción” y “un gran logro en la vida” es como cinco egresados de la Universidad Modelo describen el haber obtenido el Premio Ceneval al Desempeño de Excelencia-Egel.

Alberto Enrique Cardeña Ayala, de Derecho; y Ligia Nicté-Há Contreras Escalante, Carlos Alfredo Sauri Carrillo, Amairani Lezama Castellanos y Estefanía Castellanos Díaz, de Psicología, pusieron en alto el nombre de la casa de estudios al obtener este distintivo en el examen General para el Egreso de la Licenciatura (Egel) del periodo correspondiente a julio-diciembre de 2018.

La ceremonia de entrega de reconocimientos del Premio Ceneval al Desempeño de Excelencia Egel lo recibieron el 27 de mayo pasado, en el Mazatlán International Center, en evento que tuvo como anfitriona a la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Los sustentantes acreedores a esta distinción alcanzan el nivel de desempeño sobresaliente en todas y cada una de las áreas que conforman el EGEL y representan el 2% del total de los sustentantes (17,824) del periodo julio-diciembre de 2018.

Los profesionales coincidieron que para obtener buenas calificaciones es importante ir aprendiendo desde el primer día de estudios en la carrera, no a última hora, ya que cuando llegue la hora del examen lo que harán será como un repaso general.

Alberto Enrique Cardeña Ayala, de 22 años de edad, indica que éste es resultado de todo el tiempo que le dedicó a la carrera. “Significa no solo orgullo para mí como estudiante, sino para la Universidad que de alguna manera represento. Los definiría como un orgullo muy grande, muy bonito”.

El joven indica que lo que más se lleva de esta lección es el trabajar bajo presión porque son muchos temas.

Comparte que este reconocimiento si puede ayudar para abrir puertas.

“Si me va a servir para poder adquirir mejor trabajo, alguna oportunidad o quién sabe qué suceda pues con mucho gusto lo voy a usar”, expone.

El hecho que haya tenido el reconocimiento hace que trata siempre mantener ese estándar que sé que puedo conseguir que demostré con el examen, comenta.

Ligia Nicté-Há Contreras Escalante, de 23 años, indica que este Premio “significa que el esfuerzo y todo mi esmero que apliqué desde el día uno rindió frutos”.

“Desde que supe que existía, dije ‘mi meta es esto’, y en verdad me dio mucho gusto haberlo obtenido. En verdad no me lo creía pero me siento muy afortunada”.

Considera que este reconocimiento es valioso en el campo profesional porque le da la seguridad para confiar en ella y en sus capacidades. “Sí logré esto, puedo lograr mucho más”.

La joven añade que la excelencia no sólo esta en un examen sino en la manera en la cual conduces tu vida y en las decisiones que vas tomando.

Por último indica que tener este distintivo conlleva tener una coherencia en ese resultado y en lo que quiere ofrecer a la comunidad

Carlos Alfredo Sauri Carrillo, de 24 años, comparte que el Premio significa un orgullo para él, para la institución y para sus papás. “Es un reconocimiento al esfuerzo de la institución y todo lo que has hecho ha valido la pena hacer el esfuerzo”

Para obtener buen resultado lo más importante es auto responsabilizarte de tu educación, expone

Al referirse al compromiso que adquiere con este reconocimiento de excelencia, dice que lo que haga a partir de ahora deberá ser en esta misma línea.

También me da ánimo para decir que lo puedo hacer, no tengo que preocuparme por eso, añade.

Amairani Lezama Castellanos, de 23 años, comenta que el Premio es muy satisfactorio. “Es un reconocimiento que te ayuda a confiar más en ti, en tus capacidades y en todo lo que has aprendido en la carrera; es un orgullo, al fin y al cabo es el resultado del esfuerzo que tuve en los cuatro años y medio sirvió”.

La joven egresada dice que es importante que como profesionista no se quede únicamente con el conocimiento adquirido en la escuela. “Aquí nos enseñan la base y la misión es continuar en la búsqueda excelencia, no puedes retroceder”.

La joven exhorto a las futuras generaciones que presentarán el examen que lo más importante es que confíen en ello y se preparen durante los años de la carrera.

Estefanía Castellanos Díaz, de 27 años, comparte que el Premio de excelencia significa un gran logro en su vida personal y académica. “Es reflejo de que todo el esfuerzo, de toda la educación, todo el tiempo que se invirtió en la carrera.”

“Refleja mucho el esfuerzo de mi mamá por poder hacer que llegue hasta este punto; también es como una puerta que se me abre para poder seguir obteniendo este tipo de resultados, en mi vida”.

Por último indica que con el premio se adquiere un compromiso de mantenerse en excelencia.

Carlos Sauri Quintal, director de la Universidad Modelo Campus Mérida, agradece a los jóvenes la confianza que pusieron en la Universidad Modelo para cursar sus estudios profesionales y por afrontar el reto del examen de egreso.

El directivo explica que muchas instituciones mandan a numerosos estudiantes a presentar Ceneval y solo el 16% de ésta logran obtener algún egresado en excelencia. De todos los sustentantes de universidades privadas solo el 1% del total de esos alumnos a nivel nacional logra tener este reconocimiento de excelencia.— Claudia Sierra Medina

De un vistazo

La distinción

El Premio Ceneval al Desempeño de Excelencia-Egel fue creado por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, con la finalidad de reconocer y motivar a los egresados de diversos programas de licenciatura que alcanzan un desempeño excepcional en el Egel así como promover la cultura del mérito y la excelencia académica.