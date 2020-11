Su esfuerzo no les alcanzó

Fuera Guillermo y Brenda del reto Atrévete a perder

Con todo y el esfuerzo realizado a lo largo de estas últimas semanas, Guillermo Urbina Rivero y Brenda Mulato Beltrán fueron eliminados del reto Atrévete a perder presentado por Abarrotes Dunosusa.

Los jóvenes, que en varias dinámicas hicieron equipo, no pudieron vencer a la báscula que los exhibió como los participantes con el menor porcentaje de peso perdido, quedando debajo de Luis Falla Chel, Lízbeth Díaz Pat, Isaac Estrella Sánchez y Sarybeth Méndez Medina, quienes pasaron a la final.

La ceremonia de pesaje se llevó al cabo en el espacio cultural “Carlos R. Menéndez” y contó con la presencia de Ricardo Sansores, de Easy Eats; Juan Ramón Flores Gómez, de Esbelt Center, y la nutrióloga Surama Sosa. Los tres se encargaron de pesar a los participantes.

Lizbeth y Luis fueron los primeros en pasar a la báscula. El joven, quien entró al reto con 77.2 kilos de peso, marcó 63.7; Lizbeth por su parte detuvo el medidor a los 73.4 kilos.

Brenda pesó 80.7 kilos; Guillermo, 98.9; Isaac, 91.9, y Sarybeth, 75.7 kilos.

Concluida la ceremonia de pesaje, los jueces calcularon el porcentaje de peso perdido, quedando Luis a la cabeza de la rama varonil al haber perdido el 12.82% de su peso, le siguió Isaac con el 10.9% y Guillermo, con solamente el 10.6%.

“Estoy muy sorprendido, no lo esperaba”, dijo Guillermo, abordado al final de la ceremonia.

El joven, quien pesó 110.7 kilos cuando se inscribió al reto, dijo que estas semanas fueron muy diferentes: “El ir a los retos, a las grabaciones, estar entrenando… fue algo nuevo, lo voy a extrañar”.

De las mujeres, Sarybeth superó a sus compañeras al haber perdido 14.56% de peso, le siguió Lízbeth con 13.85%, quedando Brenda en el fondo con 12.28%.

Brenda indicó que, aunque se escuche raro, se siente contenta. “Creo que sin esta oportunidad nunca me hubiera atrevido a cambiar mi vida”. La joven agradeció a Crater Gym, donde entrenaba, al nutriólogo Igor Villamil y a Grupo Megamedia por la oportunidad.

“Estoy contenta. Esto no se termina aquí, me enseñaron el camino y tengo que seguir por mí misma”, señaló Brenda, quien también reconoció estar un poco triste por dejar a sus compañeros, a los que calificó como personas maravillosas y amigos.

Por el lado contrario, Sarybeth, Luis, Lízbeth e Isaac se mostraron contentos de haber llegado a la final, comprometiéndose a dar todo de sí para ganar el reto.

Sarybeth, quien hasta el momento está al frente en la parte femenil, dijo estar contenta con su resultado. “Realmente me esforcé, pero estoy muy emocionada porque cuando inicias el reto no sabes a dónde vas a llegar y haber pasado a la final me tiene muy contenta”.

La concursante, cuyo peso al inicio del reto era de 88.6 kilos, reconoció que su vida ha dado un giro de 180 grados y que no piensa regresar. “Gracias a mi nutrióloga y a todo el equipo he aprendido una sana alimentación. Normalmente nos vamos por la parte fácil, que las pastillas, que lo otro; pero saber cómo ha reaccionado nuestro cuerpo con solo alimentación y ejercicio... me siento orgullosa de lo que hemos hecho los participantes”.

Luis igual se dijo muy contento, además de que esperaba un resultado similar. “Sé que me esforcé, trabajé todo este tiempo realmente, hice mucho ejercicio, me apliqué mucho con la dieta, estoy muy contento”.

El joven dirigió unas palabras a sus compañeros, a quienes calificó como rivales muy fuertes.— Iván Canul Ek