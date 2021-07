Su legado sigue vigente

Esta semana se cumplieron 50 años de la muerte de Louis Armstrong, el músico que pasó de criarse en peligroso barrio de Nueva Orleáns a hacer la revolución en el jazz

No importa a qué generación pertenezcas, “What a Wonderful World” encuentra la manera de llegar a ti. La emblemática interpretación de Louis Armstrong, de cuyo deceso se están cumpliendo 50 años, la ha escuchado público de diferentes épocas porque, entre otras razones, ha aparecido en las bandas sonoras de películas como “Good Morning Vietnam”, con Robin Williams (1987); “12 monos”, con Bruce Willis y Brad Pitt (1995), y las de dibujos animados “Madagascar” (2005) y “Buscando a Dory” (2016).

La canción, compuesta por Bob Thiele y George David Weiss y estrenada por Armstrong en 1967, le sigue ganado al tiempo un lugar en el gusto de la audiencia, sea o no aficionada al jazz, ese género del que periodistas llamaron al músico estadounidense “el rey indiscutido”.

Louis Armstrong falleció el 6 de julio de 1971 en Nueva York a los 71 años de edad (los cumplió dos días antes, en la fiesta de la independencia de Estados Unidos) y poco después de dejar el hospital en el que se había atendido de problemas cardíacos, respiratorios y renales.

De él los críticos dijeron que creó “un nuevo gusto y estilo con su instrumento”; que “abrió horizontes en todas las direcciones que todavía están siendo explorados por los músicos y los cantantes de jazz”, y que él, además de Duke Ellington, “tal vez constituya individualmente la figura más importante producida jamás en el mundo de la música popular estadounidense”, según un despacho de la agencia UPI que Diario de Yucatán reprodujo al anunciar el deceso.

A cinco décadas del fallecimiento del artista, la cantante Gina Osorno señala que Armstrong “le dio al jazz una personalidad singular, juguetona y con ‘feeling’, lo cual lo hizo muy popular”.

Integrante junto con Hugo Aguilar Rosado y David Sánchez Uicab del ensamble Gina Osorno & The Dreamers, cuyo repertorio se compone de temas de jazz, la vocalista recuerda que el músico fue uno de los pioneros del jazz popular de Chicago en la década de 1920 y, siendo este género “el inicio de la música popular”, considera que la influencia de Armstrong alcanza a las nuevas generaciones, “su trabajo dejó un gran legado y siempre será un referente”.

“Hay muchas fuentes de inspiración para los nuevos creadores y definitivamente Louis Armstrong debe ser influencia para muchos; pero después de él hay todavía mucha tela de donde cortar”, expresa.

Gina confiesa que del estilo de Armstrong ha “aprendido a usar en ciertas frases figuras y notas” que él empleaba, y declara que tiene gusto particular por las canciones “When You’re Smiling”, “Cheek to Cheek”, “A Kiss to Build a Dream On” y “What a Wonderful World”.

“Me gusta mucho un disco a dueto con Ella Fitzgerald, llamado ‘Ella and Louis’. Hacían muy buena mancuerna para duetos, siempre con una picardía y diálogo entre ellos y lleno de solos de voz y trompeta muy creativos, nostálgicos y algunos divertidos”.

Es precisamente un dueto con Fitzgerald su interpretación favorita de Louis Armstrong: “Let’s Call The Whole Thing Off”.

El trabajo, su vida

Cuando, días antes de su muerte, Armstrong abandonó el hospital luego de 10 semanas internado, le declaró a la agencia de noticias United Press International que “el trabajo es mi vida, pero no quisiera presentarme en un escenario apoyándome con un bastón” y prometió que “en cuanto mis piernas vuelvan a estar en forma, ‘Old Satch’ retornará a la escena, ¡nada puede matar a este viejo gato!”.

La nota revelaba el origen de uno de sus apodos: “Sus amigos comenzaron a llamarle ‘Dipper’, abreviatura de la expresión ‘dippermouth’ (boca de cucharón), pero el apodo terminó evolucionando hasta transformarse en ‘Satchelmouth’ (boca de maletín), abreviándose finalmente como ‘Satchmo’ o ‘Satch’”.

Referencias a Armstrong, quien se casó en tres ocasiones —con Daisy Parker, Lillian Hardin y Lucille Wilson—, se pueden encontrar aun ahora en ámbitos más allá de la música, como en el aéreo (da nombre el aeropuerto internacional de Nueva Orleáns, la ciudad donde nació) y en la caricatura latinoamericana (Quino dedicó viñetas a los intentos de Miguelito por tocar como “el famoso trompetista de color”).— Valentina Boeta Madera