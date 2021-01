Su premio es fruto del trabajo, no del talento

Recibe el Premio “Beatriz Espejo” Mauricio Carrera

“A mí me hubiera gustado ser un genio y no tener que ser disciplinado y que salieran las obras completas nada más por sentarme frente a la máquina de escribir. No sucede así. Uno tiene que ser disciplinado, corregir, leer, para que salgan las malditas palabras”, expresó Mauricio Carrera, ganador del Premio Nacional de Cuento “Beatriz Espejo ”2020.

En el cuento “El animal más hermoso del mundo” con el que ganó el premio, Carrera hace que Ava Gardner y Agustín Lara se conozcan en Acapulco y tengan un romance, efímero, pero muy significativo.

Mauricio Carrera recibió el premio ayer en ceremonia en la videosala del Centro Cultural Olimpo, en el marco del Mérida Fest. Consistió en una placa y $50,000.

“Estoy muy agradecido porque se trata de un premio súper importante que ya lleva 20 años y reconoce a Beatriz Espejo, una leyenda viviente de la literatura mexicana”, dijo el escritor originario de Ciudad de México, en entrevista con el Diario.

“Yo me siento muy agradecido de este premio que ya tiene 20 años que ha premiado a muy buenos escritores, entonces me siento muy orgulloso de formar parte de la tradición de este premio”, subrayó.

Carrera se inició en la literatura a los 16 años y a sus 61 ya tiene más de 40 libros publicados. Sus géneros son el cuento y la novela, pero el último año publicó tres libros de poesía y está por sacar otro más.

“Lo mío es la palabra, expresarme a través de la palabra por escrito y ya son muchos años dedicado a esto”.

Consideró que el escritor se hace con disciplina y no nada más con talento.

“Se tiene que hacer a través de la disciplina, del trabajo duro, de ir encontrando palabra por palabra. Ese es el verdadero escritor”, dijo.

Acerca de los lectores, explicó que no es que hayan disminuido sino que siempre en México se han enfrentado a la carencia de lectores.

“Los lectores en México prefieren leer un libro de autoayuda, por ejemplo, y no dedicarse a la verdadera autoayuda que es la literatura. “La literatura nos enseña cosas, nos enseña a vivir y aparte es entretenida, entonces es lamentable que carezcamos de lectores en México pero es esa es la realidad. De ser de otra manera los escritores podríamos vivir de nuestro trabajo literario, pero no es así”.

Al hablar de los medios digitales, comentó que permiten una inmediatez, pero al mismo tiempo hay como una especie de sentimiento efímero de las obras, como la voz de la radio que una vez que se emite desaparece.

Vidas interesantes

Recordó que leer nos da la posibilidad de vivir otras vidas, más interesantes.

“Nuestras vidas son a lo mejor pobres en el sentido de que no nos suceden muchas cosas y sin embargo a través de la lectura podemos convertirnos en el agente secreto, en el pirata, en el mosquetero, en lo que sea, en el caso de los varones, y las mujeres también tendrán posibilidades en la lectura”.

Por último, al referirse a la convocatoria para el Concurso Nacional de Cuento “Beatriz Espejo”, el escritor dijo que espera que se siga otorgando este premio en periodos de mucha austeridad y “de mucho peligro para la alta cultura en general, no la cultura entendida como espectáculo, sino la cultura que tiene que ver con las bellas artes que siempre está en peligro de no ser apoyada”.

Explicó que “El animal más hermoso del mundo” hace referencia al apodo que recibió en una película la actriz norteamericana Ava Gardner. “Era una mujer hermosísima”.

“En mi cuento vinculo a dos personas que seguramente no se conocieron, la propia Ava Gardner y Agustín Lara. Hago que se conozcan en Acapulco y que tengan un romance breve, efímero, pero muy significativo”.

El Premio Nacional de Cuento “Beatriz Espejo” es anual y convocado por el gobierno del Estado a través de la Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta) y el Ayuntamiento de Mérida a través de la Dirección de la Cultura.

En la ceremonia de entrega del premio estuvieron Erica Millet Corona, secretaria de la Cultura y las Artes; Irving Berlin Villafaña, director de Cultura del Ayuntamiento de Mérida, y el escritor yucateco Will Rodríguez, en representación del jurado dictaminador.

En el evento la escritora Beatriz Espejo dirigió un mensaje en línea.

Erica Millet dijo que ya leyó la obra ganadora, que estará incluida en publicación próxima a presentar.

Explicó que la antología de cuentos “El espejo y Beatriz”, volumen dos, es una complicación de los cuentos ganadores del premio y de las menciones honoríficas, del 2008 al 2020, que reúne a escritores con trayectoria como Mauricio Carrera.

La antología del primer volumen abarcó de 2003 a 2008, recordó.

Comentó que en la entrega del premio en el 2019 se comprometieron a realizar la antología de los 20 años del premio Beatriz Espejo y fueron afortunados para cumplir el compromiso.

Añadió que el compromiso es poder continuar con estos proyectos que mantienen e incentivan la producción literaria y permiten seguir impulsado el trabajo de los creadores literarios.

Sobre el ganador

Mauricio Carrera es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte, ha sido profesor de narrativa en la Escuela de Escritores de la Sociedad General de Escritores de México (Sogem); escribe cuento, novela, ensayo, testimonio, biografía y poesía; es ganador de premios como el Internacional Bicentenario de Letras Sor Juana Inés de la Cruz, entre otros.— Claudia Sierra Medina

De un vistazo

Menciones de honor

En el Premio Nacional de Cuento “Beatriz Espejo” 2020, en el que resultó ganador Mauricio Carrera, se otorgaron tres menciones de honor a las obras “La balada del infante marica”, “La ofrenda” y “Todo está cumplido”, de Alonso Humberto Marín Ramírez, Enrique Adonis Rodríguez Morales y Norma Angélica López Gándara, respectivamente.