Subastarán traje de “Batman” y objetos de “Star Wars”

México.— Grandes tesoros del cine y la televisión, incluidos el traje de Batman de Michael Keaton y el sable de luz de Samuel L. Jackson en Star Wars, serán subastados como parte del Entertainment Memorabilia Live Auction 2019 de Europa.

Cerca de 900 lotes con peculiares y originales accesorios de la cultura geek, disfraces y material de producción de más de 100 películas saldrán a subasta con ofertas disponibles en línea, por teléfono o en persona.

We are pleased to announce our record-breaking Entertainment Memorabilia Live Auction is back! Find out more here: https://t.co/7blQhEGEOt #PropStoreLiveAuction @ODEONCinemas @BFI pic.twitter.com/SLAexkRU8y