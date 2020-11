Sudan la “gota gorda”

Accidentada pero provechosa visita al Jardín Bepensa

En un nuevo episodio de “Atrévete a perder”, presentado por Abarrotes Dunosusa, los seis jóvenes que permanecen en el reto acudieron al Jardín Bepensa, donde realizaron dinámicas, incluyendo una en la que Brenda Mulato Beltrán casi se fractura un dedo.

Los competidores llegaron al sitio de recreo a las 5 de la tarde y, tras recordar algunas situaciones que han vivido a lo largo del proyecto, se pusieron las pilas para realizar las pruebas que los instructores de Fundación Bepensa prepararon para la ocasión.

Lo primero fue una sesión de baile en la que cada uno tuvo la oportunidad de demostrar sus dotes artísticas. La actividad en un principio parecía de lo más sencilla, pero conforme pasaron los minutos requirió mucho esfuerzo a los concursantes.

Y es que, a ritmo de reguetón, cumbia y salsa, el sexteto tuvo que seguirle el paso al coach sin perder la coordinación. Quien pasó apuros fue Guillermo Enrique Urbina Rivero, quien parecía tener “dos pies izquierdos” y por momentos se salía de compás. Isaac Melchor Estrella Sánchez, por su parte, parecía estar hecho para bailar y fue quien se coronó campeón de la prueba.

“La verdad, me siento muy contento, este reto me gustó mucho y me divertí hasta no más porque me gustó mucho el baile y di todo de mí”, indicó Isaac, a quien desde niño le gusta bailar.

No obstante, reconoció que sí estuvo un poco cansado, pues no tiene la condición de antes. “En ese sentido (el sobrepeso) me perjudica, pero lo doy todo. Y la verdad disfruté mucho (bailar)”, recalcó.

Repuestos de la bailadera, Guillermo, Lízbeth Díaz Pat, Brenda, Luis Alberto Falla Chel, Sarybeth Méndez Medina e Isaac fueron divididos en parejas para la siguiente dinámica, que consistió en correr por una hilera de conos, saltar agachados por aros, y avanzar en línea flexionando las piernas.

Lízbeth hizo pareja con Luis, Sarybeth con Isaac y Brenda con Guillermo. La prueba no habría sido tan complicada de no ser que antes de arrancar (y tras un breve descanso del baile) tuvieron que realizar diez “jumping jacks”.

La dinámica fue de resistencia, pues cada rutina la debían completar en cuatro minutos, lo que para algunos resultó una eternidad. Los “saltos de rana” y la marcha con flexiones y extensiones fueron de lo más difícil.

Pero al final las tres parejas cumplieron el reto sin más complicación que el esfuerzo, del cual se repusieron con una botella de Powerade.

La tercera prueba (que resultó ser la más dramática) fue jalar la soga, para lo cual se formaron dos equipos de tres personas: uno con Lízbeth, Luis e Isaac, y otro con Guillermo, Brenda y Sarybeth. El comienzo resultó de lo más normal con una evidente ventaja para Lízbeth, Luis e Isaac. Todo iba bien cuando de pronto se escuchó el grito de Brenda.

“¡Mi dedo!, ¡mi dedo!”, exclamó la joven, haciendo que la competencia parara. Involuntariamente había enredado el dedo meñique izquierdo en la cuerda y ésta se tensó al ser jalada por el equipo contrario.

Los gritos de dolor de Brenda asustaron a los demás concursantes, que soltaron la soga, liberando con ello el dedo de la muchacha, que para entonces era un mar de llanto porque pensaba que se lo había fracturado. Sarybeth se acercó y la abrazó, mientras sus demás compañeros le ofrecieron agua, le dieron recomendaciones y la animaron con aplausos. El coach la revisó y comprobó que no hubo fractura ni fisura.

El dolor fue disminuyendo poco a poco y del mismo modo el llanto desapareció.

“Mi error fue poner las dos manos en un nudo y como del otro lado había dos hombres nos llevaban la ventaja. Me quemó (la mano) y sentí que se me fracturó el meñique, y sí me dio mucho miedo”, dijo.

A pesar de todo, se siente preparada para lo que viene y dando todo de su parte para ganar; las pruebas anteriores le parecieron muy buenas y con el baile hasta sintió que relajó de la tensión que ha vivido.— Iván Canul Ek