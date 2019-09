Suena la jarana en la clausura

El VII Congreso Eucarístico pone en alto a Yucatán

Con un emotivo adiós al ritmo de jarana finalizó el VII Congreso Eucarístico Nacional, que realizó la Arquidiócesis de Yucatán en el Poliforum Zamná.

“De la Eucaristía a la misión” fue el mensaje final del Congreso, indicó el arzobispo de Yucatán, monseñor Gustavo Rodríguez Vega.

El Congreso finalizó con un balance positivo “muy bueno, toda la gente se va muy contenta, muy agradecida con Yucatán que los recibió con los brazos abiertos y porque todas las ponencias fueron sublimes, que realmente elevaron el espíritu y ayudaron a fortalecer la fe eucarística”, indicó el prelado antes de la misa de clausura del evento nacional.

El Congreso Eucarístico Nacional concluyó ayer con la presencia del arzobispo Piero Marini, presidente del Comité Pontificio para los Congresos Eucarísticos Internacionales, y monseñor Franco Coppola, Nuncio Apostólico de México, además de 13 obispos.

La clausura fue el marco para la presentación del decálogo para la preservación del agua como ofrenda de compromiso social de la Arquidiócesis, cuyo primer y última mandato indican “Cuida el agua como don sagrado de Dios respetando sus ciclos naturales” y “Comparte el agua con quien no la tiene”, respectivamente.

El presbítero Augusto Romero Sabido, coordinador diocesano de la Pastoral Social presentó el decálogo, con el ánimo que suscite en otras diócesis procesos similares.

La intervención del sacerdote estuvo acompañado de la representación de una leyenda de un cenote, en la que se utilizó una serpiente gigante de tela y una mujer maya.

El Congreso reunió a más de 4,500 personas y 300 sacerdotes, de los cuales son 106 foráneos. También más de 150 religiosas y el mismo número de seminaristas de Yucatán y visitantes.

La jornada de clausura vivió momentos emotivos poco antes de la despedida final, en especial al escuchar el himno del Congreso y se alzaron los teléfonos con luces encendidas así como cuando cedieron la estafeta de la próxima edición a la diócesis de Cuautitlán Izcalli.

La entrega de la estafeta incluyó la imagen de San Pascual Bailón, con la placa que da testimonio del VII Congreso Eucarístico Nacional. El obispo Guillermo Ortiz Mondragón, de Cuatitlán, recibió la estafeta para que el VIII Congreso se realice en su diócesis en 2023.

La entrega de la estafeta estuvo acompañado de las jaranas “Aires yucatecos” y “Meridana”, a cargo de cuatro parejas de jaraneros que deleitaron a los visitantes.

Asimismo, el arzobispo Gustavo Rodríguez entregó un reconocimiento al Nuncio Apostólico de México.

La homilía

Después de este momento, se inició la misa de clausura presidida por monseñor Piero Marini. En la homilía el prelado se refirió a la misericordia de Dios, a las parábolas del hijo pródigo y el administrador astuto y cuestionó qué deben hacer hoy y sobre todo después del Congreso Eucarístico.

“Nuestra situación de deudores, nuestra debilidad y nuestra realidad de pescadores no debe desanimarnos. Tenemos delante de nuestros ojos al Señor Jesús. Él, siguiendo el ejemplo del administrador del evangelio ha sido una perspicaz administrador y un generoso dispensador de misericordia de Dios.

“El Señor Jesús nos ha dejado sus palabras y sus palabras se convierten en nuestro Evangelio. Él nos ha dejado sus gestos y sus gestos se convierten en nuestros sacramentos.

“Ahora nos toca a nosotros ser misericordiosos en cada experiencia de nuestra vida, como lo ha sido Él, con cada hombre y mujer que encontramos.

“Por eso deseo concluir estas palabras sobre la parábola del administrador con una oración compuesta por un creyente anónimo del siglo XVI: ‘Cristo ahora no tiene manos tiene solo nuestras manos, para hacer su trabajo hoy. Cristo no tiene pies, tiene solo nuestros pies, para guiar a los hombres por su camino. Cristo no tiene labios, tiene solo nuestros labios, para hablar de sí mismo a los hombres de hoy’.

“Nosotros somos la única biblia que aún leen los pueblos; el último mensaje de Dios en obras y palabras”.

Los asistentes se despidieron con abrazos y besos.— Claudia Sierra Medina

Oradores

El padre Juan Pablo Moo Garrido, coordinador del VII Congreso, y los arzobispos Gustavo Rodríguez y el emérito Emilio Carlos Berlie Belaunzarán, encargado de la dimensión episcopal para Congresos Eucarísticos Nacionales, dieron mensajes de agradecimiento a la concurrencia y a los que participaron en el Congreso.

Bendición

Piero Marini, presidente del Comité Pontificio para los Congresos Eucarísticos Internacionales y representante del papa Francisco en esta actividad, dio una bendición del pontífice para enfermos, niños y ancianos de las familias de los participantes del Congreso.

Conferencia

La última jornada incluyó varias conferencias, entre éstas “Eucaristía, discipulado y misión”, a cargo del arzobispo Rogelio Cabrera López, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano.