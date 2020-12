Superan reto en menos tiempo

Luis Falla gana la prueba de circuito en cinco minutos

Al superar el reto Sportway en menos tiempo de lo esperado, Lízbeth Díaz Pat, Sarybeth Méndez Medina, Isaac Estrella Sánchez y Luis Falla Chel demostraron por qué están en la final de “Atrévete a perder” presentado por Abarrotes Dunosusa.

Aunque acabaron cansados, unos más que otros, los cuatro participantes se dijeron contentos de haber superado la prueba en el Club Sportway Mérida.

El circuito incluyó ocho estaciones. El orden de éstas fue 20 lagartijas o planchas, 60 “battle ropes” (hacer ondas con cuerdas gruesas y pesadas), 20 sentadillas cargando una pesa rusa de 25 kilogramos, una carrera de frente y laterales, 20 abdominales, una serie de “suicidios” (carrera de recorrido corto tocando la punta de un cono situado a los extremos), 20 levantamientos de una barra de 30 libras y una vuelta al campo de fútbol.

La primera en pasar fue Lízbeth, quien olvidó a ratos las estaciones del circuito, lo que afectó su rendimiento, pues acabó en el último lugar con tiempo de 8 minutos 36 segundos y 56 centésimas.

A pesar de todo, la joven aseguró que le agradó mucho la prueba. “Me gustan mucho los circuitos y realmente donde no tengo mucha fuerza es en lo brazos, por eso me costó muchísimo trabajo (el trabajo con las cuerdas). Pero me divertí y eso fue lo importante”, dijo.

Sarybeth, quien paró el cronómetro a los 6 minutos, 54 segundos y 69 centésimas, reconoció que la prueba se ve más sencilla de lo que en realidad es.

“Mi fortaleza es la fuerza física y mi debilidad es la resistencia, por eso al principio del circuito se me hicieron muy sencillas las sentadillas y el trabajo de los brazos; pero lo que ‘me mata’ o termina de cansar es correr. En la última fase, que fue hacer los ‘suicidios’, sentí que mis pulmones ya no daban para más”, admitió la joven, que hace tres meses enfermó y desde entonces, cada vez que hace un ejercicio de cardio, los pulmones se le “cierran”.

Isaac, quien concluyó el circuito a los 6 minutos, 23 segundos y 34 centésimas, indicó que como están más cerca de la final las pruebas se vuelven más difíciles.

“Estuvo cansado y el golpe de Sol hace que te cueste el doble”, manifestó el joven, que al concluir la prueba se tiró al piso para recuperarse, al igual que Sarybeth.

A Isaac se le hizo más cansada la prueba de la cuerda pues, dijo, no tiene mucha fuerza en los brazos; por otro lado, las abdominales fueron lo más sencillo.

Luis, a pesar de que casi se le engarrotaron las pantorrillas, fue el campeón de la prueba al detener el cronómetro a los 5 minutos, 38 segundos y 61 centésimas.

“La prueba, más que de fuerza, fue de resistencia. Hay que tener mucha resistencia para hacer este tipo de circuitos y la vi un poquito complicada, pero saqué fuerza para darle”, aseguró y reconoció que a la mitad del circuito comenzó a sentir cansancio.

Joel Padrón, entrenador de Sportway, señaló que algo que le gusta de “Atrévete a perder” es que ayuda a las personas a que se sientan mucho mejor. “En México la obesidad es una de las primeras causas de muerte y de otras enfermedades (como diabetes e hipertensión) que causan sobrepeso”.

El gimnasio se encuentra en la avenida Yucatán con calle 28 de La Florida. El horario por la contingencia sanitaria es de lunes a viernes de 7 de la mañana a 9 de la noche, y sábados de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Los domingos solo abre la recepción.

Más informes al teléfono 9993-17-20-81 y en la página de Facebook: Club Sportway Mérida.— Iván Canul Ek

De un vistazo

Sorpresa agradable

Joel Padrón, entrenador de Sportway, afirmó que la prueba se pensó como una actividad funcional y le sorprendieron las ganas que le echaron los cuatro participantes, pues estaba previsto que el reto finalizara luego de 10 minutos, en el caso de los hombres, y 12, mujeres.

Vida deportiva

“Al estar Sportway en el ámbito de la actividad física podemos ayudar a las personas a seguir una rutina de ejercicios. Con este programa ayudamos a que tengan una vida deportiva. Buscamos que creen un hábito, aunque sea que le dediquen una hora o 30 minutos diarios”.