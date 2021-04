Superluna Rosa de abril 2021; esta será la fecha en la que podrás verla

Este mes de abril podrás disfrutar de un asombroso fenómeno astronómico. Conoce un poco más del por qué es tan espectacular la Superluna Rosa.

MÉXICO.— Durante la noche del lunes 26 de abril de 2021 se presentará uno de los fenómenos astronómicos más espectaculares del año: la Superluna Rosa. Pero, ¿por qué se llama así y qué pasará exactamente esa noche?

¿Qué es la Superluna Rosa?

Este fenómeno astronómico se da cuando la luna llena o la luna nueva están en su punto más cercano a la Tierra, es decir, en el perigeo. Por esta razón podemos ver el satélite natural de la Tierra más grande y brillante.

En una "superluna", el astro puede observarse aproximadamente 7% más grande y 15% más brillante de lo habitual.

El nombre de la Superluna Rosa, no tiene que ver nada con el color que menciona, sino que su salida coincide la floración de una flor conocida en Norteamérica como rosa musgo. Comúnmente florece a principios de abril y nace casi al mismo tiempo que puede verse la luna llena.

Esta flor sería la que diera nombre al fenómeno natural (freepik.com)

¿Cómo ver la Superluna Rosa?

La luna llegará a su máxima iluminación alrededor de las 10 de la noche (hora de México), de acuerdo con The Old Farmer's Almanac. Para apreciar este espectáculo que nos regala la luna es mejor ir a un lugar con poca luz artificial: los bosques, montañas o lugares altos son una gran opción, pero no esperes ver que la luna se ponga realmente rosa. En lugar de eso, podrás apreciar un tono ligeramente dorado.

En realidad la luna solo se torna un poco dorada (El Universal)

Algunas de las aplicaciones que te ayudaran a conocer la orientación y posición de la luna, así como de otros elementos del cielo, es Sky View o Sky Map.

Los próximos fenómenos astronómicos que podrás disfrutar se darán el 26 de mayo y el 24 de junio, por lo que no debes perder de vista al cielo.