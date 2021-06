Suponer envenena el alma

Renglones

Margarita Díaz Rubio (*)

“Es más fácil negar las cosas que enterarse de ellas”. Mariano José de Larra. Periodista y escritor español (1809-1837)

Me entró la duda si ésta palabra (suposición) era para determinar situaciones negativas o positivas pues, generalmente, la usamos para hablar de suposiciones negativas. Al respecto dijo Buda: “Ni tu peor enemigo puede hacerte tanto daño como tus propios pensamientos” y lógicamente las suposiciones también pueden convertirse en nuestro enemigo —sobre todo— cuando no nos damos cuenta de su existencia y permitimos que determinen nuestras decisiones, estado de ánimo y comportamiento.Cada día hacemos cientos de suposiciones y este proceso ocurre debajo de nuestro nivel de conciencia. Suponemos muchas cosas pero, al hacerlo, no somos conscientes de la influencia que estas suposiciones tienen o podrían tener sobre nuestra felicidad y equilibrio mental.

Suponer implica hacer conjeturas con base en los indicios que tenemos para llegar a una conclusión que damos por cierta aunque existen muchas probabilidades de que no lo sea. El peligro de estas suposiciones es que las convertimos en hechos en nuestra mente, no las cuestionamos sino que las asumimos como una verdad absoluta.

Hacemos suposiciones constantemente y suponemos lo que los demás piensan, sienten y actúan pues nuestro cerebro quiere darle un sentido al mundo que nos rodea. Y el problema comienza cuando suceden cosas que no tienen mucho sentido, cuando nos sentimos inseguros y desconfiados o cuando no contamos con toda la información para sacar conclusiones pertinentes: es entonces cuando llegamos a una conclusión que nos satisface, la adoptamos como válida y empezamos a reaccionar ante esa nueva ficción cerrándonos incluso a las pruebas que nos demuestran que no es cierto lo que suponemos.

En pocas palabras: creemos lo que queremos creer y nos cerramos a los hechos que nos demuestran que podríamos estar equivocados. Además la suposiciones son una fuente de malestar psicológico pues se pierde el contacto con el mundo real, y se termina provocando un propio malestar emocional; de hecho la suposición es, a menudo, el combustible que alimenta la frustración, la ira, el rencor, la culpabilidad y la ansiedad.

Los sociólogos recomiendan que hay que descubrir el fallo, detectar las señales débiles, buscar las contradicciones y especular sobre las posibilidades de arreglo. Y sobre todo hablar y comunicar esas suposiciones.

No por algo, uno de los cuatro acuerdos de los Toltecas era: No hacer suposiciones.

Presidenta de Prohispen. mardipo1818@gmail.com