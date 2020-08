Susana Alexander le hace frente a contenidos “feos”

Para el corazón

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).— Para respetar a “Susana Distancia”, Susana Alexander se adentra en los espectáculos en línea con su unipersonal “Madre solo hay una y como yo ninguna”, un homenaje a las madres que promete ser una lluvia de emociones diversas.

“Van a escuchar poemas, cuentos maravillosos... Algo bello para que su corazón también se embellezca”, contó en entrevista la actriz, quien busca hacerle frente a los contenidos “feos” que actualmente inundan las redes sociales.

La obra no se trata de un proyecto nuevo, sino que ha sido presentada en varias ocasiones por Susana Alexander y ella misma sabe de su éxito, es por eso que cuando el productor Diego Cantú le propuso grabar el espectáculo para llevarlo a las casas de las personas en formato virtual, Susana no lo dudó ni un momento.

“Lo grabamos como si fuera para Bellas Artes, llegaron dos cámaras, luces, pusieron un telón oscuro atrás, y yo me vestí como para la ocasión y como sí tenía público, ahí estaban los camarógrafos y el productor, fue fantástico, una grabación maravillosa”, explicó.

“Mis poemas nunca han sido complicados... habrá de Carlos Pellicer, Jaime Torres Bodet y poemas que no son muy famosos pero sí importantes; cuentos de Amparo Espinosa y Albert Cohen. Cuando acabó la grabación el camarógrafo me dijo ‘ya me hizo usted llorar, señora’”, comentó.

Para la actriz de 77 años la tecnología es fundamental en estos momentos.

Aunque asegura que en un inicio se encontraba renuente a formar parte de las redes sociales y de los nuevos medios de comunicación, la cuarentena la obligó a aprender y ahora hasta tiene un canal de YouTube. Se llama “Susana Alexander: El rincón de la cana al aire”.

La obra, en la que Susana Alexander también contará anécdotas propias, se presentará hoy viernes a las 6 de la tarde y los boletos están disponibles por Arema.

La actriz espera poder retomar sus proyectos que quedaron truncados por el coronavirus.