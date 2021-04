TCL da a conocer nuevos celulares de su serie 20

TCL Communication presentó para el mercado mexicano sus nuevos teléfonos celulares de la serie 20 con los que se desea satisfacer las necesidades de los usuarios.

Son cinco teléfonos en total: TCL 20E, TCL 20 SE, TCL 20L, TCL 20 + y TCL 20 Pro 5G. Además mostró audífonos, relojes inteligentes y un sistema para red Mesh.

El TCL 20E, que tiene una pantalla de 6.5 pulgadas, cuenta con una batería de larga duración de 4,000 mAh que alcanzan para más de 15 horas de YouTube, 10 horas de Tik Tok y más de cuatro días de música continua. El teléfono cuenta con dos versiones (de 128 GB y 64 GB).

El TCL 20 SE tiene cuatro cámaras y una pantalla de 6.8 pulgadas para ofrecer al consumidor la mejor experiencia multimedia. También cuenta con dos bocinas.

TCL 20 L+ cuenta con 256 GB de almacenamiento, cuatro cámaras, pantalla de 6.67 pulgadas, optimización de contenidos gracias a NXTVISION. Asimismo, se evita la fatiga visual gracias a una tecnología que cambia las formas de las ondas que emite la luz de la pantalla.

El TCL 20 L comparte las mismas características del L+, salvo por la capacidad de almacenamiento que es de 128 GB.

El TCL 20 Pro 5G, que tiene un diseño espectacular y, como su nombre lo dice, soporta la red 5G. El dispositivo cuenta con un estabilizador, cuatro cámaras, pantalla es 6.67 pulgadas con NXTVISION y 256 GB de almacenamiento.

René Castillo, director comercial de TCL en México, señaló que con estos nuevos productos se han reforzado las aplicaciones y las especificaciones que buscan los mexicanos que no son las mismas del año pasado, cuando se hizo el lanzamiento de los primeros celulares de la firma.

Cuatro pilares

Los teléfonos están basados en cuatro pilares importantes y tienen una tecnología exclusiva de TCL NXTVISION.

Entre las principales características destaca poder compartir todo el contenido en diferentes pantallas.

“Sabemos que el usuario no solamente tiene contenido multimedia, no solo son fotografías, no solo son vídeos, también necesita ver archivos de su trabajo y presentaciones de su oficina, y qué mejor que lo pudiera ver en otras pantallas todavía más grande”.

También destacó “la optimización del vídeo y de la fotografía en tiempo real, esto es muy importante y que no lo van a encuentran en ningún otro lugar, ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes están viendo una película vía ‘streaming’ o están creando un vídeo y están pasando ese vídeo a sus familiares, amigos, a sus compañeros de trabajo, en ese momento se puede optimizar el claroscuro, el contraste del vídeo y con eso tener una mejor calidad tanto de fotografías como de vídeos”.

Agregó que como el usuario pasa mucho tiempo frente a la pantalla, incorporaron la aplicación “eye care”, para evitar la fatiga visual del usuario.

Se informó que el 20 E ya se puede encontrar en todos los puntos de venta Telcel y otras cadenas comerciales. En los siguientes meses se estarán lanzando los otros modelos.— Iván Canul Ek