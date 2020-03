¿Te atreverías a usar los pantalones inflables que son tendencia?

NUEVA YORK.— Para el mundo de la moda hay dos maneras de hacer que la moda funcione: una como objeto de consumo creando piezas versátiles y utilizables que sin ningún problema podrías portar cualquier día de la semana.

Y otra manera es por el puro gusto de utilizarla como un modo de expresión, creando piezas que para nada son utilizables pero encantan a más de uno por sus conceptos y construcción.

Ese es el caso del diseñador Harikrishnan que, para su colección de graduación del London College of Fashion, mostró un diseño muy peculiar de pantalones que a todos encantó.

Se trata de pantalones de látex inflables al puro estilo globo aerostático.

Estos pantalones constan de varios paneles de látex que unidos entre sí y junto al patrón de franjas que el diseñador eligió le dan un aspecto como el de un globo aerostático en el aire.

