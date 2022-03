Cuatro consejos que te harán alcanzar el nivel profesional de LOL

League of Legends también conocido por sus siglas LOL es la competencia de videojuegos más grande del mundo, con millones de espectadores al pendiente y con un premio muy atractivo, por lo que muchos novatos sueñan con poder calificar para llevarse el premio mayor. Pero sólo un selecto grupo puede vivir esta experiencia, los profesionales.

Si eres un fanático de LOL y deseas formar parte de los afortunados competidores te recomendamos seguir los siguientes consejos que los expertos en League of Legends.

Aumenta tus clics por segundo

La velocidad de nuestros dedos al momento de manejar el mouse nos permitirá accionar de una manera más efectiva al momento de atacar, realizar saltos, disparar, entre otras acciones que nos permiten defendernos del enemigo en nuestro juego de LOL.

Una buena manera de aumentar el nivel de destreza y efectividad en nuestros movimientos es utilizando cps test un juego que nos permite medir la cantidad de clics que realizamos en un determinado tiempo y hacer las correcciones correspondientes para mejorar nuestro rendimiento.

Analiza el juego

Conocer el juego es uno de los aspectos fundamentales para lograr el éxito de nuestro juego en LOL. Existen muchas plataformas streaming que ofrecen sinopsis de los videojuegos más populares y en las cuales podemos apoyarnos para crear nuestra estrategia.

También streams con partidas de profesionales las cuales también nos pueden ayudar a mejorar. Lo importante es estar prevenidos y evitar las sorpresas en el juego, para poder desarrollar una jugada interesante y efectiva.

Haz buen uso del tiempo

En LOL cada segundo cuenta, tomando en consideración que algunos juegos no tienen chat de voz o muchas veces no están disponibles, la mejor manera de comunicarte sin perder tiempo es mediante la Mecanografia. Si algo nos caracteriza es nuestra agilidad con los dedos de manera que escribir no nos tomará mucho tiempo.

En una competencia un segundo puede marcar la diferencia, así que no pierdas tiempo intentando establecer una comunicación de audio y utiliza el chat para comunicarte.

Saca provecho de las derrotas

El camino al éxito no es fácil, en él encontraremos triunfos y también derrotas, a veces más derrotas de lo esperado, pero lo importante es aceptarlas y corregir los errores para poder avanzar.

Los profesionales de LOL no se hicieron de la noche a la mañana, perdieron mucho en sus primeras temporadas, pero hicieron a un lado los comentarios negativos y se quedaron con los que podían ayudarlos a continuar y mejorar en su carrera.