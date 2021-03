Temas de película, con cuarteto

“Los clásicos van al cine” en marzo, cada domingo

En la Temporada Olimpo vivirás una serie de espectaculares conciertos con el Cuarteto Lírico, dirigido por Marlene Pacheco.

“Los clásicos van al cine” es una serie de cinco conciertos en los cuales se interpretarán piezas de música instrumental pertenecientes a diversos géneros, movimientos y épocas cinematográficas en un formato de música de cámara para cuarteto de cuerdas.

El Cuarteto Lírico, integrado por Yana Akopova (violín I), Marlene Pacheco (violín II), Jaroslav Meluzin (viola) y Natalia Melikova (violoncello), estará ofreciendo funciones en vivo los domingos 7, 14, 21, 28 de marzo desde el auditorio del Centro Cultural de Mérida Olimpo, en modalidad presencial con aforo limitado y transmisión vía internet desde el Facebook Mérida Es Cultura.

El programa incluye: De la película: “Todas las mañanas del mundo” la Marcha para la ceremonia de los turcos de Lully; Folia de Vivaldi y Suite “Don Quijote” de Telemann. De “Amadeus” los temas “Eine Kleine Nchtmusik” y “Sinfonía 25” de W.A. Mozart. De la película: “La Misión”, “El oboe de Gabriel”, de Ennio Morricone; de “Cinema Paraíso”, el tema homónimo de Andrea Morricone. De la película “Harry Potter” la Marcha y prólogo de la Suite “Harry Potter” John Williams.

Del “El Rey León”, “Yo Quisiera ya ser un rey”, de Tim Hudson; de “El señor De Los Anillos”, popurrí El Señor De Los Anillos de Howard Shore; de “Rapsodia Bohemia” el tema homónimo de Freddie Mercury, y de “All You Need Is Love” el tema del mismo nombre de The Beatles.

Boletos $80 general, en la taquilla del Olimpo para el concierto presencial (máximo 80 personas) o solicita tu acceso gratuito en www.TusBoletos.mx.— Emanuel Rincón Becerra