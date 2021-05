Tendrá la Iglesia Anglicana en Yucatán un nuevo sacerdote

La Iglesia Católica Anglicana de Yucatán estará de fiesta con la ordenación sacerdotal del diácono Miguel Ángel Manjarrez Torres, en una celebración eucarística que se realizará mañana en un salón de la comisaría de Chablekal a las 18:30 horas.

El candidato al sacerdocio explicó que en su servicio no tendrá una misión extraordinaria o diferente a la de cualquier sacerdote que busca seguir realmente las enseñanzas evangélicas.

“¿Cuáles serán? Acompañar a la gente más necesitada, a la gente que está sufriendo, anunciar el Evangelio, anunciar la buena noticia pero también denunciar aquello que está mal, aquello que genera desigualdad, discriminación, violencia emocional, económica o física, en cualquier persona”, explicó.

“Yo estoy consciente que mi misión no va a hacer sencilla. Hay que generar cambios donde hay grupos marginados; ahora en los tiempos de pandemia los pobres son más pobres y los ricos más ricos”, lamentó el diácono Manjarrez.

Su objetivo

Manjarrez Torres desea que su ministerio esté “marcado por la lucha de desigualdad, por toda la gente que ha sido marginada o rechazada, de todos aquellos que se les ha negado la reconciliación o la oportunidad de convivir”.

“En la Iglesia Anglicana todos tienen un lugar especial porque lo que mira Dios es el corazón y nosotros queremos mirar con los ojos como mira Dios, con los ojos de un padre amoroso que acepta a cualquier persona en la Iglesia que promueve su dignidad y que celebra que esa persona está viva y que tiene que ser feliz a pesar de cualquier circunstancia que le rodee”, opinó.

Estaba motivado por el mensaje evangélico para ayudar a los que más necesitan

En un momento pensó en poder trabajar, con el ministerio sacerdotal en la Iglesia católica romana y por ese motivo curso años de formación en el Seminario Conciliar de Yucatán.

Miguel Manjarrez no concluyó la formación en la institución mencionada.

Después estudió la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Lasalle y también trabajo como docente con la materia de Filosofía.

El diácono trabajo 20 años en la docencia como maestro, como sub director y director de planteles educativos, particulares y de gobierno.

Miguel Manjarrez también estudio la maestría en Psicoterapia cognitivo conductual y también trabajaba dando consultas.

Relató que por situaciones de inseguridad en Cancún cambio su residencia a Mérida, en donde conoció a la iglesia anglicana.

En una entrevista escuchó al padre José Vieira, de la iglesia anglicana y él apoyaba el matrimonio igualitario y Miguel Manjarrez se preguntaba cómo es que apoya un matrimonio igualitario. Yo no conocía la Iglesia Católica Anglicana.

Conozco al padre, voy a la misa y descubrí lo que no encontraba en la Iglesia Católica Romana que era la aceptación, la igualdad. En la Iglesia Católica Anglicana se pueden ordenar mujeres, no importa el género, no importa la preferencia sexual, no importa el estado civil.

Relató que comenzó a ir a la Iglesia Anglicana y conoció el proceso vocacional, al obispo Julio César Martín Trejo, el obispo diocesano del sureste de la iglesia anglicana.

Comenzó el proceso vocacional acompañado del padre José Vieira y se replanteó de nuevo la posibilidad del sacerdocio ministerial.

Más sobre su trayectoria

El entrevistado fue ordenado diácono en la iglesia de San Lucas, de Mérida, en octubre de 2020.

La idea de realizar la ordenación en Chablekal se debe a que en aquel lugar comenzará su misión.

Miguel Manjarrez trabajó en Dzununcan, al sur de Mérida, con la comunidad del Buen Pastor.

La celebración, a cargo del obispo Julio Martín Trejo, se podrá seguir a través de un link en la página de Facebook Misión Anglicana San Francisco de Asís Chablekal. Miguel Manjarrez celebrará su primera misa como sacerdote el domingo 30 en la iglesia de San Lucas, ubicada en la calle 55 con 66 en el barrio de Santiago, a las 11:30 a.m.— Claudia Sierra Medina

El diácono Miguel Ángel Manjarrez Torres nació el 3 de noviembre de 1977 en Chetumal, Quintana Roo. Es hijo de Miguel Ángel Manjarrez May y María Esther Torres Ortiz. Sus hermanos son Marisol y Ernesto.

El deseo del sacerdocio se remonta desde su adolescencia. Trabajó desde niño en coros, apostolados y otras agrupaciones de labor social a favor de personas vulnerables.