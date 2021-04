"Tengo una nueva vida", cardenal Óscar Rodríguez tras superar el Covid

TEGICIGALPA (EFE).- El cardenal hondureño Óscar Andrés Rodríguez Maradiega dijo que tiene "una nueva vida" luego de recuperarse del coronavirus.

El purpurado pidió no abandonar a los enfermos y al personal sanitario, durante la homilía de la Misa Crismal del Jueves Santo que celebró en la Basílica menor de Suyapa, Honduras.

El cardenal celebró hoy jueves una misa que rememora el día de la institución del sacerdocio y por ello su homilía, como en anteriores Jueves Santos, estuvo dedicada también a los consejos para los sacerdotes.

