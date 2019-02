Tenor mexicano Javier Camarena estremece al Metropolitan Opera House

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Javier Camarena hizo su debut hace 15 años como Tonio en “La hija del regimiento”, de Donizetti, aquella noche, dice, ya soñaba con pisar los grandes escenarios y tener éxito.

Hace unos días, con ese rol estremeció al Metropolitan Opera House y el público pidió el bis “Ah! Mes amis… Pour mon âme”.

La prensa calificó de inigualable la reacción del público.

“Fue una noche muy especial constatar que la ópera, la música, siguen conmoviendo. Fue una ovación espontánea, efusiva, calurosa, de verdad fue mágico y emocionante. Mucha gente me dijo que se emocionó mucho, hasta las lágrimas, yo me tuve que aguantar hasta que llegué al camerino durante el intermedio. De las oportunidades que he tenido para hacer un bis en el Metropolitan, esta ha sido la más especial por lo fuerte que se sintió la energía del teatro”, dice en entrevista.

Camarena conquistó el primer bis en la prestigiosa casa de ópera con “La Cenicienta” de Rossini en 2014, durante dos funciones consecutivas; la segunda fue en 2016, cuando logró también dos bises en Don Pasquale de Donizetti.

Camarena debutó este rol en el Metropolitan en una producción de Laurent Pelly, coprotagonizada por la soprano surafricana Pretty Yende.

La última función se transmitirá en vivo en HD el 2 de marzo en salas de cine alrededor del mundo y en México podrá verse en el Auditorio Nacional a las 11:55 horas.

¿En la cima?

“Algunas personas me han dicho que estoy en la cima, lo que yo creo es que estoy en un momento de gran responsabilidad, siempre he tenido la obligación de responder a las expectativas que se tienen de mi trabajo, de mi canto, de mi voz; en la medida de mis posibilidades busco superar las expectativas que se tienen de mí porque yo me quiero superar”.

“En la ópera encarnas a ciertos personajes y nuestra obligación es ser empáticos, prestar nuestra voz y poner nuestras emociones al servicio de los personajes, vivir a través de ellos. Yo busqué que la gente que me ve a mí, vea en realidad a Tonio, un hombre emocionado y feliz por poder casarse con Marie”, sostiene. Y agrega:

“Mi debut en 2004 fue con esta ópera y el día de la premier en el Metropolitan no pude evitar pensar que hace 15 años hice lo mejor que pude, desde entonces tantas cosas han pasado y pensé en que todo lo que he vivido, en todo lo que he trabajado me llevó a esa noche con esa respuesta del público”.

El cantante asegura que tiene muchos proyectos que le gustaría realizar en México cuando la agenda internacional se lo permita.

Mientras tanto, el 3 de marzo cantará en Guadalajara en el Estadio 3 de marzo en un concierto homenaje a Plácido Domingo, titulado “Plácido en el alma, un concierto para la historia”.