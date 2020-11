The Game Awards 2020: los videojuegos nominados

The Game Awards es la entrega anual de premios más destacada de la industria de los videojuegos y deportes electrónicos.

Edición 2020

Para la edición 2020, los nominados a las diferentes categorías ya se anunciaron.

Categorías

Dentro de los premios más destacados para los fanáticos está la categoría Juego Multijugador del Año, y en The Game Awards 2020, donde habrá cinco nominados, la comunidad podrá votar para seleccionar a su favorito para el gran premio.

Juego Multijugador del Año

• Among Us

• Animal Crossing: New Horizons

• Call of Duty: Warzone

• Fall Guys: Ultimate Knockout

• VALORANT

Here are your nominees for Game of the Year #TheGameAwards pic.twitter.com/mPOXvMsDZw — Geoff Keighley (@geoffkeighley) November 18, 2020

Juego del Año

Animal Crossing : New Horizons

: New Horizons DOOM Eternal

Eternal Final Fantasy VII Remake

VII Remake Ghost of Tsushima

of Tsushima Hades

The Last of Us Part II

El favorito a ganar es #TheLastofUsPartII. Por mi parte, Ghost of Tsushima sería un bonito reconocimiento a Sucker Punch por tremendo juego.



De cualquier manera, el juego de Naughty Dog puso la vara muy alta y va a ser difícil que pierda. pic.twitter.com/iUCL1Lr760 — Craig Alvo 🦸‍♂️ (@calvoflop) November 18, 2020

Lugar y fecha

A pesar de aún no se confirma el horario para la gala de premiación, sí se anunció que la ceremonia será el 10 de diciembre y se realizará de manera virtual en 4K, en vivo desde Londres, Tokio y Los Ángeles.

La premiación se transmitirá por medio de streaming desde estudios sin audiencia.

Con información de gluc.mx