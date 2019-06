Tienen espíritu de servicio

Estudiantes de la Uady realizan el paso de la luz

La Facultad de Enfermería del Campus de la Salud de la Universidad Autónoma de Yucatán, Uady, celebró ayer la ceremonia del paso de la luz y la entrega de cartas de pasantes a 30 estudiantes de la 49a. generación de Licenciados en Enfermería, período 2015-2019.

El evento, realizado en el auditorio de la Facultad, fue presidida por José de Jesús Williams, rector de la Uady; y Silvia Carola Salas Ortegón, directora de la Facultad de Enfermería, entre otros funcionarios.

Shaira Rosalía García Chávez, Enrique Vidal Pech Cocom y Belaire Gudalupe de Barbara Kohl fueron los tres mejores promedios de la generación, por cuyo esfuerzo se les entregaron sendos reconocimientos.

La carrera cuenta con unos 700 alumnos y se imparte la licenciatura en Mérida y en Tizimín, en esta última localidad se tiene a cuatro grupos que equivalen a 90 estudiantes.

“Esta vez tuvimos cerca de 700 aspirantes y admitimos aproximadamente a 110 estudiantes”, dijo la maestra y directora del plantel.

Aseguró que el mercado laboral de esta profesión ha crecido a la par de clínicas y nuevos hospitales que abren tanto en Mérida como fuera de ella, pero existe un gran campo de acción por impulsar: la prevención, en la medida en que la gente asuma esa responsabilidad se tendrá menos enfermos y menos gente en los hospitales.

“El gran reto de la enfermería es enseñar a la gente a cuidar su salud, aprender a promoverla”, subrayó la directora de la Facultad.

Destacó que la característica principal de la carrera es la vocación de servicio a la persona más necesitados.

“Si no tienes esa vocación no vas a poder atender a un quemado, a alguien que ya no tiene control de sus facultades mentales o fisiológicas, y si no tienes empatía para atenderlas, tendrás miedo de que te vas a contagiar.

“Si tienes las medidas adecuadas de asepsia no vas a tener problemas”, dijo.

En la ceremonia se realizó la ceremonia del paso de la luz, cuyo significado simbólico describe el origen de la enfermería como profesión.

“En 1800 la señorita Florencia Nightingale tiene esa vocación y esa capacidad de observar a los heridos caídos en la guerra de Crimea, y ella con una lámpara iluminaba su camino y vio que había pacientes que requerían cuidados, una curación por hemorragia o infección. De ahí surgió la iniciativa de crear un plan de estudios y se profesionalizó la carrera”, relató Silvia Carola Salas.

José de Jesús Williams, dijo a los pasantes que “la vida transcurre en una serie de etapas de aprendizaje que nos da la oportunidad de crecer como profesionales, pero sobre todo como personas y ciudadanos y hoy lo que requiere más nuestra sociedad son personas comprometidas, de bien, buenos profesionistas que se preocupen por el prójimo.

“A eso le ha apostado la Facultad, les toca ahora vivir el año de servicio social y ese es un verdadero escenario de aprendizaje para poner en práctica los conocimientos adquiridos y a la vez aprender cosas nuevas y adquirir una práctica profesional”, dijo el rector quien felicitó a los pasantes a sus maestros y familiares.— Luis Alpuche Escalante

“Egresan hoy 30 nuevos pasantes de la Licenciatura en Enfermería del Campus de Ciencias de la Salud de la Uady”, mencionó Silvia Carola Salas.

En la ceremonia del paso de la luz y la entrega de cartas de pasantes estuvieron presentes maestros y familiares.

