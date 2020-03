Toca los oídos “con los codos”

Mario Alberto del Villar Cervera (*)

En varias ocasiones me han preguntado qué es eso de “con los codos”.

Mientras intento hacer el movimiento hacia los oídos, les explico a las personas que eso significa que “los oídos no deben tocarse para nada”... pero siempre me quedo con la sensación de que quizá no me van a hacer caso.

La prueba es que con mucha frecuencia veo gente que piensa que debe limpiarse los oídos con aplicadores (palillo con ambos extremos con algodón), pasadores (invisibles) y tantas cosas que se meten para rascarse (plumas, lápices, palillos, clips, llaves, en fin, sinnúmero de objetos), cuando en realidad los oídos tienen un mecanismo de autolimpieza.

Entonces, ¿por qué se hacen los tapones de cerumen?

Bueno, por infinidad de motivos, entre ellos la forma del conducto auditivo (externo), la actividad en la secreción de cerumen, el medio ambiente, etcétera.

De cualquier manera, es un riesgo enorme el intentar introducir cualquier cosa a los oídos.

Cuando tengamos curiosidad de hacerlo, intentémoslo con los “codos”.

